Hyundai e Toyota insieme per il festival “Hyundai N x TOYOTA GAZOO Racing”

Hyundai Motor Company e Toyota Motor Corporation hanno organizzato con successo il primo “Hyundai N x TOYOTA GAZOO Racing Festival” presso la Yongin Speedway in Corea del Sud. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi veicoli ad alte prestazioni delle due aziende, tra cui Hyundai IONIQ 5 N Drift Spec e la GR YARIS Rally 1 HYBRID di Toyota.

Euisun Chung, Executive Chair di Hyundai Motor Group, e Akio Toyoda, Chairman di Toyota, hanno preso parte attivamente al festival, dimostrando il loro impegno nella promozione della cultura del motorsport. Chung ha sottolineato: “Con N, in nostro brand dedicato alle alte prestazioni, ci impegniamo a offrire emozioni e coinvolgimento a tutti gli appassionati di auto”, mentre Toyoda ha dichiarato: “Insieme, Toyota e Hyundai collaborano per creare una società migliore e dare forma al futuro della mobilità”.

Durante l’evento, i piloti delle due aziende hanno mostrato le capacità delle loro auto da corsa, coinvolgendo anche il pubblico con momenti emozionanti come il track day e il WRC Taxi. Il festival è stato anche l’occasione per presentare i nuovi modelli ad alte prestazioni di entrambi i marchi, tra cui il nuovissimo RN24 di Hyundai e il concept AE86 H2 di Toyota.

Hyundai N e TOYOTA GAZOO Racing hanno annunciato di donare i proventi della vendita dei biglietti alla Korea Automobile Racing Association (KARA) per sostenere lo sviluppo della cultura automobilistica e degli sport motoristici nel paese. Inoltre, Hyundai ha confermato il suo impegno a promuovere la cultura del motorsport in Corea del Sud, aggiungendo il “Hyundai N x TOYOTA GAZOO Racing Festival” alla lista delle iniziative che ha organizzato negli ultimi vent’anni.

L’impegno delle due case automobilistiche nel promuovere il motorsport e l’innovazione tecnologica è evidente in questo festival, che ha visto la partecipazione attiva di appassionati e professionisti del settore. La collaborazione tra Hyundai e Toyota si dimostra vincente non solo in pista, ma anche nell’organizzazione di eventi che contribuiscono a far crescere la passione per il mondo delle corse automobilistiche.

Il prossimo appuntamento per i team Hyundai World Rally e TOYOTA GAZOO Racing sarà il FORUM8 Rally Japan, l’ultimo round della serie FIA World Rally Championship 2024, che si terrà nelle prefetture di Aichi e Gifu, in Giappone.