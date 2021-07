Hyundai: in palio due giorni all’autodromo di Monza con le nuove i20 N e i30 N

Hyundai Italia ha lanciato N-Driving Experience, il concorso che mette in palio 10 track experience a bordo di Nuova i20 N e Nuova i30 N presso il leggendario Autodromo di Monza.

Tutti coloro che entro l’8 luglio 2021 prenoteranno un testdrive di uno dei modelli della gamma Hyundai tramite il sito dedicato o richiederanno un preventivo tramite la piattaforma Hyundai Click To Buy potranno vincere la Hyundai N-Driving Experience Monza: un’indimenticabile due-giorni di pura adrenalina per due persone alla guida dei più recenti modelli del brand N del marchio coreano sul celebre tracciato brianzolo.

Nella giornata del 21 luglio 2021 i vincitori potranno partecipare alle lezioni di teoria di guida e a una cena esclusiva nei paddock dell’autodromo, mentre il giorno successivo avranno la possibilità di guidare su pista Nuova i20 N e Nuova i30 N, i più recenti modelli high-performance Hyundai, migliorando la propria guida sportiva, il proprio feeling con l’asfalto della pista e approfondendo il comportamento dinamico delle vetture.

Nuova i20 N è il più recente modello ad alte prestazioni di Hyundai e porta il brivido del motorsport sulla gamma i20: ispirata alla i20 WRC+, offre un’esperienza sportiva grazie a entusiasmanti performance e innovazioni tecnologiche nella dinamica di guida. Il propulsore turbo GDI di 1.6 litri di nuova generazione, abbinato a un cambio manuale a 6 marce, eroga 204 CV e 275 Nm di coppia.

Il design orientato alle performance e le funzionalità dedicate, come Launch Control e Rev Matching, contribuiscono a un’esperienza incentrata sul conducente – che può contare anche sull’N Corner Carving Differential, un differenziale meccanico a slittamento limitato (m-LSD) che garantisce una trazione ottimale e migliora l’aderenza a ogni curva, per una guida ancora più sportiva e agile.

Nuova i30 N, la prima vettura ad alte prestazioni di Hyundai prodotta in serie, presenta invece un design rinnovato orientato a performance, emozioni ed espressività, e per la prima volta può essere abbinata al nuovo cambio automatico doppia frizione a otto rapporti (N DCT). In configurazione Performance, il modello genera un massimo di 280 CV e 392 Nm di coppia fornendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi.

Per regalare un’esperienza sempre più dinamica, il nuovo modello è equipaggiato con numerosi sistemi per la guida ad alte prestazioni tra cui la barra di irrigidimento posteriore, che offre il massimo divertimento al volante confermando il modello come auto sportiva per tutti i giorni capace di stupire in pista.

La mission del brand N è spingere le prestazioni al limite per far scoprire alle persone quanto può essere divertente guidare. Il nuovo claim “Never just drive” cattura pienamente la mentalità e lo spirito N: “Do more than simply drive. Enjoy every second of it.” (“Fai più che semplicemente guidare. Goditi ogni secondo”). Sin dal suo debutto, nel 2013, il brand N si è costruito un appassionato seguito grazie alla sua combinazione vincente di auto sportive per tutti i giorni e la sua rapida ascesa nei rally e nel customer racing. Insieme alla sua divisione Motorsport, il brand N ha collezionato vittorie in più gare, compresi il Mondiale Rally, il TCR International Series, il Pirelli World Challenge e l’endurance della 24 Ore del Nürburgring.

Ogni modello N ad alte prestazioni, inclusi i30 N, i30 Fastback N, VELOSTER N, i20 N e KONA N, è disegnato da esperti appassionati e progettato presso il Centro di Ricerca e Sviluppo Hyundai di Namyang. Durante lo sviluppo, le vetture vengono portate in Germania al Nürburgring, uno dei circuiti più impegnativi del mondo, per essere sottoposti a rigorosi test e verifiche. Attraverso questo meticoloso processo, la tecnologia N è nata ed è stata perfezionata. E il brand N prende il nome da Namyang e Nürburgring.

Hyundai amplierà la sua gamma N e N Line fino a 18 modelli entro il 2022. L’arrivo di nuovi modelli N e N Line includerà varianti in ognuno dei principali segmenti, per soddisfare le esigenze di tutti gli appassionati di auto.