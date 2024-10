Nuova Hyundai INSTER Cross: il city-SUV elettrico dalla vocazione outdoor

Hyundai ha presentato INSTER Cross, una versione del suo city-SUV elettrico che unisce il meglio della mobilità urbana sostenibile a un design pensato per l’avventura all’aperto. Con un perfetto equilibrio tra tecnologia avanzata, connettività di primo livello e spazi interni versatili, questo modello è una soluzione ideale per chi cerca un’auto compatta ma ricca di funzionalità.

La nuova INSTER Cross si distingue per il suo carattere robusto e avventuroso. I paraurti anteriori e posteriori di forma rettangolare, i passaruota neri in rilievo e i cerchi in lega da 17 pollici dal design esclusivo le conferiscono un look dinamico e adatto a tutti i terreni, anche i più sconnessi. A completare il profilo, le barre portatutto sul tetto di serie, con la possibilità di aggiungere un portapacchi per affrontare ogni viaggio con il massimo del comfort, che si tratti di commissioni quotidiane o escursioni nella natura. Gli interni della vettura sono arricchiti da una speciale combinazione di tessuti grigi con dettagli in giallo lime, un tocco di colore che dona freschezza e modernità.

La INSTER Cross non è solo estetica. Come la versione base, offre un’autonomia interamente elettrica fino a 360 km grazie alla batteria da 49 kWh e al motore da 115 CV. Grazie alla ricarica rapida, è possibile passare dal 10% all’80% in circa 30 minuti, rendendola perfetta per chi ha bisogno di una mobilità efficiente e sostenibile.

Hyundai non ha lasciato nulla al caso in termini di sicurezza. La INSTER Cross include un pacchetto ADAS di livello avanzato, con funzionalità come l’Highway Driving Assist 1.5, il Sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, e l’Smart Cruise Control con funzione Stop&Go. Tra le altre tecnologie troviamo il Blind Spot Collision Avoidance Assist, il Sorround View Monitor e il Parking Collision Avoidance Assist-Reverse. Questi sistemi rendono l’esperienza di guida sicura sia in città che fuori.

L’abitacolo è stato progettato per garantire massima flessibilità. I sedili possono essere abbattuti e ripiegati, compreso quello del conducente, e i posteriori, divisi a metà, possono scorrere e reclinarsi per ottimizzare lo spazio interno in base alle necessità. La vettura è inoltre equipaggiata con due schermi da 10,25 pollici per la strumentazione e l’infotainment, con supporto a Apple CarPlay e Android Auto, oltre ai servizi LIVE e alla telematica Bluelink.

La produzione della Hyundai INSTER Cross inizierà nei prossimi mesi, con l’arrivo sul mercato italiano previsto per la fine del primo trimestre del 2025. Grazie al suo mix di tecnologia, sicurezza e stile outdoor, questo nuovo SUV elettrico si candida a diventare un punto di riferimento per chi cerca una vettura versatile e sostenibile.