Hyundai Motor Group amplia le strutture di R&D in Europa

Il mondo dell’automotive si prepara a un’importante evoluzione con l’annuncio del potenziamento delle strutture di ricerca e sviluppo in Europa da parte di Hyundai Motor Group. L’azienda sta investendo in un ampliamento dei suoi centri di Ricerca e Sviluppo per garantire un futuro all’insegna dell’innovazione sostenibile e orientata al futuro.

“Questa espansione rappresenta un passo convinto nella creazione delle infrastrutture necessarie per il futuro della mobilità,” ha dichiarato Tyrone Johnson, Managing Director dello Hyundai Motor Europe Technical Center. L’ampliamento del test-center al Nürburgring e l’apertura del nuovo Square Campus segnano una significativa espansione delle operazioni di Ricerca e Sviluppo in Europa, puntando a offrire soluzioni su misura per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti.

L’espansione prevede un focus particolare sui veicoli elettrici ad alte prestazioni e sull’innovazione tecnologica. Le nuove strutture all’avanguardia includono aree officina, laboratori specializzati e infrastrutture di ricarica ad alta tensione per veicoli elettrici, dimostrando l’impegno del Gruppo verso l’elettrificazione in Europa.

“I veicoli elettrici ad alte prestazioni sono una parte fondamentale del nostro DNA,” ha aggiunto Johnson. “Le strutture ampliate al Nürburgring ci permetteranno di integrare ancora più efficacemente le nostre prestazioni N con la nostra strategia per i veicoli elettrici.”

La nuova struttura Square Campus, situata in Germania, sarà dotata di tecnologie all’avanguardia per la misurazione dei valori di NVH e per l’analisi delle performance dinamiche dei veicoli, senza la necessità di test su strada. Questo centro innovativo si concentrerà sul miglioramento dei veicoli elettrici, dei sistemi ADAS, dell’infotainment e delle tecnologie di elettrificazione.

“Questa espansione delle nostre strutture dimostra chiaramente la mentalità volta al futuro che ci guida in Hyundai,” ha sottolineato Johnson. “Siamo in continua evoluzione, motivati dalla sfida di superare i limiti per ottenere successi sempre maggiori.”

Le strutture ampliate riflettono l’impegno del Gruppo verso la sostenibilità, incorporando materiali ecologici, pannelli fotovoltaici e sistemi di pompe di calore. L’obiettivo è offrire una gamma interamente a zero emissioni entro il 2035 in Europa, mantenendo alti standard ingegneristici e l’attenzione alla responsabilità ambientale.

L’espansione delle operazioni di R&D del Gruppo in Europa offre anche nuove opportunità di carriera per professionisti del settore automobilistico, invitandoli a fare parte di un viaggio verso l’innovazione sostenibile nella mobilità. Con un focus sulla collaborazione e la creatività, Hyundai Motor Group si posiziona come promotore del cambiamento e leader nell’industria automobilistica.