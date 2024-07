I proiettori Panasonic fanno rivivere l’antica EFESO

Il Museo Ephesus Experience ha adottato la tecnologia di proiezione laser DLP avanzata di Panasonic per una straordinaria installazione che fa rivivere l’antica città commerciale di Efeso attraverso un’esperienza immersiva per i visitatori. Situato nella storica area di Selçuk, in Turchia, questo museo sostenibile di nuova costruzione, immerso nella pineta del rinomato sito archeologico, impiega 123 proiettori laser DLP di Panasonic per creare un’esperienza multisensoriale coinvolgente che affascina ed educa i suoi visitatori.

Il museo offre ai visitatori un’esplorazione completa della storia di Efeso, dalla sua fondazione al suo apice come importante centro urbano. Guidati da un narratore in 17 lingue, i visitatori viaggiano attraverso tre stanze distinte, vivendo la città antica attraverso una tecnologia audiovisiva avanzata. Le caratteristiche multisensoriali del museo includono proiezioni a 360 gradi, paesaggi sonori 3D ed effetti atmosferici come nebbia e profumi, che insieme creano un’esperienza vivida, coinvolgente ed educativa.

Per far rivivere la ricca storia di Efeso, il museo utilizza 123 proiettori laser DLP Panasonic, noti per la loro affidabilità, l’eccezionale qualità dei colori e l’elevata luminosità. Questi proiettori garantiscono l’eccezionale qualità dell’immagine necessaria per la narrazione visiva realistica e immersiva che definisce l’Ephesus Experience Museum.

Inoltre, i flussi di lavoro semplificati e il design robusto, dotato di tecnologia failover, garantiscono una manutenzione minima e prestazioni costanti. L’uso di vari obiettivi Panasonic, tra cui quelli a lente Ultra Short Throw, consente un’installazione flessibile e una qualità dell’immagine ottimale senza ombre, preservando l’esperienza del visitatore.

In una mostra particolarmente apprezzata, 90 proiettori DLP Panasonic e un avanzato sistema di altoparlanti ricreano un antico terremoto, offrendo ai visitatori uno sguardo emozionante e suggestivo sul passato.