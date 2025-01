Il 2025 si apre con lo straordinario “Piano Italia FIAT”

Il nuovo anno si apre con un’iniziativa commerciale senza precedenti, pensata per rafforzare il legame tra FIAT e gli italiani. Con il Piano Italia FIAT, il marchio propone una serie di offerte straordinarie su alcuni dei suoi modelli più iconici, rendendo accessibile a tutti la possibilità di guidare un’auto nuova, tecnologica e sostenibile.

La Panda Hybrid è disponibile a partire da 9.950 euro, una delle city car più amate dagli italiani. La Nuova 600 Hybrid è proposta a soli 18.950 euro, un SUV compatto che unisce comfort, stile e tecnologia. La Fiat Tipo 1.6 Diesel da 130 CV viene offerta a 15.950 euro, ideale per chi cerca prestazioni e spaziosità. La simpatica Topolino è invece disponibile con un canone mensile di soli 29 euro, perfetta per la mobilità urbana. Tutte le offerte sono realizzate in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia, per garantire flessibilità e convenienza ai clienti.

Per promuovere la Nuova 600 Hybrid, FIAT ha lanciato un emozionante spot televisivo. Ambientato nella splendida Costiera Amalfitana, il video racconta le avventure di un gruppo di amici a bordo della vettura, accompagnati dalle note di una moderna rivisitazione del classico “Tu si ‘na cosa grande” di Domenico Modugno. Lo spot sottolinea le qualità della 600 Hybrid: grande nello spazio, grande nel comfort, grande nello stile.

Per chi desidera toccare con mano la qualità e lo stile della gamma FIAT, gli showroom saranno aperti nei giorni 18-19 e 25-26 gennaio. Sarà l’occasione per scoprire e provare le vetture in promozione, disponibili fino al 31 gennaio.

Con il Piano Italia, FIAT conferma la sua volontà di offrire soluzioni innovative, accessibili e vicine alle esigenze degli italiani. Non resta che approfittarne per iniziare il 2025 al volante di una nuova auto.