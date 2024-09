Il CEO di Omoda & Jaecoo lancia il progetto di co-creazione di Omoda 7

Il Ministro del Commercio della Repubblica Popolare Cinese, Wang Wentao, ha recentemente partecipato al Salone dell’Auto di Torino, dove ha fatto tappa allo stand espositivo di OMODA & JAECOO per verificare lo stato di avanzamento dei brand automobilistici cinesi in Italia. Durante la visita, il Ministro ha potuto ammirare da vicino le vetture esposte, in particolare i modelli OMODA 5 e JAECOO 7, di recente lancio sul mercato italiano.

Inoltre, durante la sua permanenza in Italia, Wang Wentao ha incontrato il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, per discutere di questioni di reciproco interesse tra i due Paesi. Questo incontro segue a una serie di incontri di alto livello tra l’Italia e la Cina, che evidenziano l’importanza delle relazioni bilaterali tra le due nazioni.

L’incontro è il terzo negli ultimi 12 mesi e fa seguito alla visita in Cina del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dello scorso luglio e da preludio alla prevista missione a Pechino del Presidente della Repubblica Mattarella, alla quale parteciperà anche Tajani.

OMODA & JAECOO è un brand appartenente al gruppo Chery, un’importante realtà dell’industria automobilistica cinese. Chery corporation è infatti il primo gruppo cinese per esportazioni nel mondo, con milioni di vetture prodotte e vendute anche sui mercati esteri. Fondato nel 1997 e con sede a Wuhu, Chery è ora pronto a fare il suo ingresso sul mercato italiano con il brand OMODA & JAECOO, offrendo soluzioni di mobilità che spaziano dai tradizionali motori a combustione interna fino a proposte completamente elettriche.

La visita del Ministro Wang Wentao allo stand OMODA & JAECOO al Salone dell’Auto di Torino conferma l’interesse crescente verso i marchi automobilistici cinesi in Italia e apre nuove prospettive di collaborazione nel settore della mobilità internazionale.