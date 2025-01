Il Ritorno di “Avanti un Altro!” con Paolo Bonolis e Luca Laurenti

Il preserale più bizzarro della tv italiana torna dal 20 gennaio su Canale 5 con una nuova edizione di “Avanti un altro!” condotta dal celebre Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti.

Nel cast di questa edizione, oltre ai noti personaggi come la regina del web Laura Cremaschi e l’iettatore Franco Pistoni, ci saranno alcune novità che sapranno coinvolgere il pubblico ancora di più. Flavia Vento, nel ruolo del “Vento del mistero”, getterà luce su tematiche legate alla spiritualità, fenomeni soprannaturali, campi magnetici, ufo e alieni, mettendo alla prova i concorrenti con domande intriganti.

Ogni puntata vedrà una lunga fila di concorrenti pronti a sfidarsi per conquistare la vittoria e il montepremi finale, tra battute esilaranti e momenti di tensione. Il famoso “salottino” sarà arricchito dalla presenza di Miss provenienti da tutto il mondo, oltre al ritorno atteso di Miss Claudia (Claudia Ruggeri).

Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, ha conquistato non solo il pubblico italiano ma anche quello internazionale, con adattamenti in diversi Paesi come Spagna, Albania, Brasile, e molti altri. “Avanti un altro” è una produzione RTI in collaborazione con Endemol Shine Italy e ha visto la nascita di personaggi indimenticabili nel corso degli anni.

Sul palco, non mancheranno la presenza della Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson, la bona sorte Bona Sorte Viviana Vizzini e la Hostess Greta Cianfano, che sapranno regalare momenti di spensieratezza e divertimento al pubblico di casa.

Una delle peculiarità del game show è la sua particolare sfida finale, in cui il concorrente per vincere dovrà dare 21 risposte sbagliate, un gioco che negli anni è diventato una vera e propria tradizione del programma. La ricerca dei concorrenti e dei personaggi è stata affidata a Sdl2005, società che si è occupata di selezionare volti e caratteri provenienti da casting in tutta Italia.

Con una storia consolidata alle spalle, “Avanti un altro!” si prepara a emozionare e divertire nuovamente il pubblico italiano con la sua formula unica e coinvolgente. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal 20 gennaio alle 18.45 per non perdersi neanche un minuto di questa straordinaria avventura televisiva.