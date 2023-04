Il trucco c’è ma non si vede: il trend beauty no make-up make-up

La tendenza beauty per la primavera 2023 secondo un’analisi di Klarna è il no make-up make-up: uno stile di trucco quasi impercettibile che mette in risalto i punti di forza, andando a correggere solo le imperfezioni e con un’attenzione particolare all’incarnato che deve risultare quanto più luminoso e radioso possibile.

A discapito di un trucco matte, di colori accesi e look appariscenti, i dati relativi agli acquisti raccolti tra febbraio 2022 e febbraio 2023 sembrano indicare che i consumatori si stiano orientando sempre più verso un’idea di bellezza naturale. A dare ulteriore prova di questo trend sono gli hashtag di TikTok, social network imprescindibile per i giovanissimi e non, dove #nomakeupmakeup conta 1,9 miliardi di visualizzazioni, mentre #minimalmakeup 99,8 milioni.

A spopolare su TikTok è anche l’hashtag #glasskin (1,4 miliardi di views) che rappresenta il trend nato in Corea dove la pelle deve essere quanto più luminosa e dewy possibile, effetto ricreato utilizzando prodotti più leggeri come BB Cream (le cui vendite sono cresciute del 190%) e CC Cream (+57%) e reso popolare da celebrities come Hailey Bieber e Gigi Hadid.

Ombretto liquido (come quello di REM Beauty), tinte labbra (+117%), lipgloss (come quello di Tarte) e blush di colori naturali (come quello di Dior Backstage) danno il tocco finale necessario ad ottenere questo look.

Anche sulle passerelle il make-up naturale è il protagonista assoluto e brand come Missoni, Blumarine e Aquazzurra hanno prediletto look il cui focus è principalmente l’incarnato. È possibile ottenere questo effetto con un fondotinta molto leggero (come questo di Rare Beauty) e un lip oil (come questo di Gisou) che dà appena un accenno di lucido alle labbra.