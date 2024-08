La salute non va in vacanza: il vademecum estivo per il proprio benessere

Con l’estate in pieno svolgimento e le temperature che aumentano, è fondamentale prendersi cura del proprio benessere nonostante i piaceri della stagione. Il team medico di Elty di DaVinci Salute, un’innovativa scale-up italiana nel campo della salute digitale, ha redatto una serie di consigli pratici per vivere al meglio l’estate senza trascurare la propria salute.

La protezione della pelle è cruciale durante i mesi estivi. Oltre all’uso di creme solari ad ampio spettro con SPF adeguato, si raccomanda di idratare e nutrire la pelle con ingredienti come l’acido ialuronico e ceramidi. Integrare cibi ricchi di antiossidanti come frutta e verdura può proteggere la pelle dai danni ossidativi. È inoltre importante sottoporsi a controlli dermatologici regolari per prevenire eventuali problemi.

Per una dieta estiva sana, è consigliato consumare frutta e verdura stagionali, bere bevande idratanti come acqua di cocco, e optare per micro-pasti nutrienti per mantenere stabili i livelli di zucchero nel sangue. Inoltre, l’assunzione di omega-3 e grassi sani può favorire la riduzione dell’infiammazione.

Le donne dovrebbero prestare particolare attenzione all’igiene intima durante l’estate, utilizzando prodotti delicati e respiranti e pianificando le vacanze in base al ciclo mestruale. Prevenire le infezioni urinarie con una corretta idratazione è essenziale, così come sottoporsi a check-up ginecologici preventivi.

Infine, per garantire il benessere mentale durante le vacanze, è consigliabile praticare attività all’aperto come lo yoga, tecniche di mindfulness e biofeedback, e programmare periodi di digital detox. Mantenere relazioni positive e concedersi tempo per scoprire nuove esperienze possono contribuire a ridurre lo stress e migliorare il benessere mentale.