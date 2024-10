Bentley Fragrances: ecco una nuova fragranza per chi ama distinguersi

Bentley Fragrances segna un nuovo capitolo nel suo percorso di eccellenza olfattiva, presentando un profumo pensato per chi desidera farsi notare e vivere ogni momento con stile. La nuova fragranza, Bentley BECOME, si distingue per una freschezza immediata che cattura i sensi fin dal primo istante. La composizione olfattiva è un’esplosione di vitalità grazie ai suoi accenti agrumati di arancia dolce e bergamotto, che trasportano chi la indossa in un universo di raffinatezza.

Questo lancio rappresenta una pietra miliare per Bentley Fragrances, che ha recentemente celebrato il suo decimo anniversario, consolidando la sua presenza nel panorama delle fragranze di lusso. Bentley BECOME è il risultato di una collaborazione di prestigio con Symrise, leader mondiale nella produzione di ingredienti riciclati e rinnovabili. Questa partnership ha permesso di dare vita a una composizione innovativa che utilizza ingredienti di provenienza artigianale, unendo l’eleganza classica di Bentley con un approccio sostenibile e responsabile verso l’ambiente.

Il design del flacone di Bentley BECOME riflette perfettamente i principi di eleganza e raffinatezza che caratterizzano la casa automobilistica inglese. Linee pulite, sofisticate e moderne, il flacone si presenta come un vero e proprio oggetto di design contemporaneo, che richiama l’attenzione tanto quanto la fragranza che contiene.

Bentley Fragrances, con questo nuovo profumo, non solo celebra un decennio di successi, ma invita i suoi clienti a “diventare” ciò che desiderano, abbracciando uno stile di vita di lusso e distinzione, in piena sintonia con lo spirito del marchio Bentley.