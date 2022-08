Il viaggio NFT di Automobili Lamborghini continua

Con alle spalle già due progetti di successo dedicati agli NFT, Automobili Lamborghini, in collaborazione con NFT PRO ed INVNT.ATO, ha dato inizio a un vero e proprio viaggio virtuale che parte dalla Luna, attraversa lo spazio e continua nei luoghi iconici del mondo.

In questa nuova avventura, le supersportive Lamborghini saranno protagoniste imperdibili di luoghi che il viaggiatore potrà visitare e scoprire, collezionando nuovi NFT ogni mese per otto mesi fino a marzo 2023. La collezione è composta da quattro NFT rilasciati ogni mese per 4 giorni consecutivi, disponibili per l’acquisto solo per 24 ore. Il quarto NFT sarà disponibile in un’edizione speciale e limitata di sole 63 unità. Alla fine della campagna, solo coloro che hanno acquisito tutti gli NFT mensili emessi – i tre NFT regolari o tre regolari più l’edizione limitata – riceveranno uno NFT speciale in aggiunta.

Nel corso della campagna, sempre per i fedelissimi, verranno comunicate altre esclusive sorprese, tra cui un artwork digitale del Centro Stile Lamborghini prodotto per la campagna “The Epic Road Trip” a chi acquisterà due collezioni mensili complete mentre per coloro che avranno completato i primi quattro mesi ci sarà la possibilità di partecipare a un tour speciale negli headquarters di Sant’Agata Bolognese.

“A partire dal 1963, anno della sua fondazione, Automobili Lamborghini ha sempre dimostrato di essere all’avanguardia dimostrandolo con le sue supersportive, che sono e continuano ad essere le protagoniste dei sogni di bambini e adulti di tutto il mondo. Entrare nel mondo virtuale del collezionismo moderno con gli NFT è la naturale traduzione ed evoluzione di quel sogno, un’espressione del design e dell’arte che sottolinea il nostro valore di autenticità”, ha affermato Christian Mastro, Marketing Director di Automobili Lamborghini “gli NFT sono la nuova proposta non convenzionale ed esclusiva, un modo per aprire la strada a una nuova forma di espressione per le giovani generazioni”.

“I fedelissimi di Lamborghini e i fan delle criptovalute rimarranno sbalorditi da questa prossima serie di drop che culmineranno in un reveal davvero speciale il prossimo marzo”, ha affermato Christian Ferri, CEO di NFT PRO, partner di lancio di Lamborghini ed esperto di coinvolgimento dei consumatori di Web3. “Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Lamborghini offrendo questa collezione NFT davvero esclusiva”.