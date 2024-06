In più di ventimila a Misano alla festa Aprilia All Stars

Sono arrivati in oltre ventimila, da ogni parte d’Italia e d’Europa per festeggiare Aprilia, le sue moto, i suoi piloti e la sua storia. L’edizione 2024 di Aprilia All Stars è stato un successo assoluto, tanto da sorpassare nettamente i numeri, gloriosi, delle edizioni precedenti. Grazie anche alle condizioni meteo, appassionati motociclisti, amanti del motorsport e tanti gruppi di amici e famiglie, hanno letteralmente invaso il Misano World Circuit.

Ai campioni di oggi, Maverick Viñales, Aleix Espargaró, Miguel Oliveira e Lorenzo Savadori, si sono unite vere leggende come Max Biaggi, Loris Capirossi, Alex Gramigni e Mattia Pasini.

Piloti che si sono divertiti come ragazzini scatenati riportando in pista le 125 e le 250 dominatrici delle classi 2T del Motomondiale, per poi essere protagonisti della Race of Stars, spettacolare gara a coppie e con partenza in stile Le Mans che li ha visti battagliare in pista in sella alle Aprilia RS 660.

Le Aprilia RS-GP, protagoniste del mondiale MotoGP, certamente le stelle più attese della giornata, hanno dato spettacolo in pista con la presentazione al pubblico dei team MotoGP, sia quello Factory di Aprilia Racing sia la squadra americana TrackHouse con le splendide livree a stelle e strisce. Tanti applausi e un entusiasmo crescente hanno salutato i campioni dell’off road. Jacopo Cerutti, dominatore sul traguardo di Dakar della Africa Eco Race, Francesco Montanari e Claudio Spanu hanno presentato le loro Aprilia Tuareg preparate da GCorse.

L’appuntamento è ora per Aprilia All Stars 2025, per provare a battere i record di quest’anno e offrire a tutti i fans di Aprilia un’altra giornata indimenticabile, di puro divertimento.