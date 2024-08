Innovazione e Sicurezza: OMODA & JAECOO rivoluzionano l’Industria automobilistica

OMODA & JAECOO, marchio del gruppo Chery, sta ridefinendo gli standard di sicurezza e qualità nell’industria automobilistica con i suoi modelli rivoluzionari. Con una produzione globale e un focus sull’innovazione tecnologica, l’azienda si distingue per la massima sicurezza offerta ai propri clienti.

I modelli OMODA 5 e JAECOO 7 si distinguono per la loro eccellenza costruttiva, il design innovativo e l’utilizzo di materiali ultra resistenti che garantiscono la massima protezione agli occupanti. La tecnologia avanzata adottata da OMODA & JAECOO si traduce in un’innovativa struttura ad assorbimento di energia che assicura la sicurezza in qualsiasi situazione, anche in caso di collisioni frontali o schiacciamento del tetto.

Non solo la sicurezza passiva, ma anche quella attiva è al centro della filosofia di produzione di OMODA & JAECOO. I modelli sono dotati di sistemi avanzati di assistenza alla guida che anticipano i rischi e reagiscono prontamente, garantendo una guida più sicura e prevenendo incidenti.

L’impegno di OMODA & JAECOO per garantire la massima qualità produttiva si riflette anche nella produzione meticolosa e nell’investimento continuo nell’innovazione. Con fabbriche e centri di ricerca in tutto il mondo, l’azienda assicura standard elevati e tecnologie all’avanguardia. Grazie alla tecnologia di saldatura avanzata e alle linee di produzione automatizzate, la qualità costruttiva e la resistenza dei modelli sono garantite.

Guardando al futuro, OMODA & JAECOO continua a guidare l’innovazione nel settore automobilistico, focalizzandosi sulle esigenze degli utenti e sulla sicurezza. Con un’impostazione globale nella produzione locale, l’azienda si impegna a rendere l’esperienza di mobilità sicura e piacevole per i clienti in tutto il mondo, inaugurando una nuova era caratterizzata da maggiore intelligenza, sostenibilità e sicurezza nell’industria automobilistica.