Intimissimi conquista il look natalizio delle celeb

Il Natale si avvicina e l’atmosfera di festa si diffonde, trasformando il quotidiano in un mondo incantato. Un tocco di magia in più arriva dalla mano di Intimissimi, il brand di lingerie che rende speciale ogni occasione. Quest’anno, la collezione Natale si distingue per la sua sensualità e raffinatezza, catturando l’attenzione di celebrità e influencer.

Il rosso ceralacca, iconico e intramontabile, domina la palette dei colori natalizi proposti da Intimissimi. Accanto a questa tonalità avvolgente, spiccano il blu velluto, il viola lamé e il nero impreziosito da luminosi strass. Un mix di sfumature che conferisce eleganza e allure a ogni capo della collezione.

Il cuore della proposta è la linea Lingerie Natale, arricchita da dettagli gioiello e pizzi ricercati. Un tocco di glamour che non è sfuggito a occhi attenti come quelli di Belen ed Elisabetta Canalis, autentiche icone di stile che hanno scelto di indossare i raffinati capi del brand per le festività.

La linea party si distingue per la sua brillantezza, presentando una vasta gamma di body e corsetti esternabili. Perfetta per chi vuole brillare sotto le luci delle feste, questa collezione riflette l’essenza della stagione con dettagli luccicanti e design accattivanti.

La notte di Natale diventa ancora più speciale grazie alla collezione nightwear. I completi dal taglio maschile in tartan scozzese e le maglie cocooning con applicazioni aggiungono un tocco di comfort senza rinunciare allo stile. Gli irresistibili capi in seta rossa, invece, diventano must-have per le serate più romantiche.

Celebrities del calibro di Emily Pallini, Alessia Lanza e Alice Campello si uniscono a influencer come Valentina Cabassi e Ludovica Sauer nel dichiarare il loro amore per l’eleganza di Intimissimi. Donne diverse per attitude e personalità, unite dal comune denominatore della raffinatezza, che non hanno saputo resistere al fascino della collezione Natale del brand.