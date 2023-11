Intimissimi: eleganza e calore per Natale

Si avvicina il periodo più festoso dell’anno e, per questa stagione, Intimissimi propone un vero e proprio viaggio all’interno della collezione FW23-24 dedicata al periodo natalizio, alla scoperta della più raffinata corsetteria, di morbidi e caldi pigiami e di body ricercati in pieno mood party.

La campagna Natale, ambientata su un lussuoso treno arredato a tema, racconta il viaggio delle donne Intimissimi che, eleganti nella loro lingerie, condividono momenti di festa ed emozione; il risveglio la mattina di Natale, lo scambio dei regali, la tradizionale cena per festeggiare insieme o i preparativi per i party di fine anno all’insegna del divertimento.

Protagonista della campagna è la corsetteria di Natale, declinata nel classico rosso ceralacca ma anche nel nero e blu notte, caratterizzata da pizzi preziosi e strass, per una lingerie ricca di sensualità. Frange scintillanti e dettagli in lurex donano un tocco di luce in più ai capi della linea in velluto, proposta nel color blu notte e nero, rappresentando la scelta più luxury della collezione.

A corredo della corsetteria, Intimissimi ha pensato ad una linea di body, perfetti per i look party del periodo delle feste. I capi sono caratterizzati da scollature profonde, da interessanti cut-out velati o da accessori gioiello, da preziosi tessuti come lamé e raso, o tulle trasparente ed effetto pelle, proposti in una palette colori scura ed elegante di nero, blu e marrone.

Completa la proposta natalizia la selezione di nightwear firmata Intimissimi, immancabile per la stagione; morbidi, caldi e avvolgenti, i pigiami della collezione sono una coccola che unisce comfort e stile, dai classici completi taglio maschile in tartan scozzese rosso o blu, ai modelli in fantasia jacquard a tema fino alle maglie proposte con applicazioni dallo stile cocooning in pieno spirito natalizio.

Una collezione ricca, sensuale e avvolgente definisce il Natale firmato Intimissimi, perfetta da regalare, o da regalarsi, con proposte preziose per ogni occasione, che rispecchiano l’allure intramontabile del brand.