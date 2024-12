JACK SAVORETTI: venerdì 6 dicembre esce “Bada Bing, Bada Boom” feat. MILES KANE

Da venerdì 6 dicembre sarà in rotazione radiofonica il singolo di JACK SAVORETTI “Bada Bing, Bada Boom” feat. MILES KANE, uscito anche in UK nella versione inglese.

«Ho scritto con molti artisti e cantautori, tutti i diversi tipi di canzoni, e devo dire che questa è tra le migliori, Jack è un vero artista e cantautore. Abbiamo iniziato a creare melodie sugli accordi che suonavo con il suono di una chitarra da surf e nel giro di poche ore è stato scritto Bada Bing! È la mia prima canzone in assoluto che canto in italiano sui BV, ed è sicuramente la canzone più bella che ascolterai tutto l’anno, te lo garantisco!» Miles Kane

Il brano è contenuto in “MISS ITALIA”, l’ultimo album del cantautore e il primo completamente in italiano. Un album con cui il cantautorato italiano è tornato a fare capolino nelle classifiche inglesi, sia quelle ufficiali che quelle dei digital store (ai primi posti) e che è arrivato dove nessuno poteva immaginare di arrivare. Perché se è vero che il bel canto italiano di artisti come Bocelli e Pavarotti è amato anche oltre Manica, il nostro cantautorato ha sempre fatto molta fatica a farsi conoscere e comprendere in Gran Bretagna.

“MISS ITALIA” – entrato al 7 posto anche nella classifica italiana degli album, vinili e cassette e alla posizione n. 23 della classifica generale – arriva dopo oltre un milione di copie vendute grazie a 7 album pubblicati in lingua inglese (di cui 2 arrivati al primo posto della classifica UK) in oltre 10 anni di carriera e 20 anni di ricerca espressiva.

Il disco contiene 13 tracce, di cui 12 brani inediti, tra cui spiccano ospiti come CARLA MORRISON, DELILAH MONTAGU, MILES KANE, NATALIE IMBRUGLIA e SVEGLIAGINEVRA e la collaborazione con ZUCCHERO in “Senza una donna (Without A Woman)”, la bonus track del disco che ha visto Savoretti raccogliere l’eredità di Paul Young in uno dei brani più iconici della musica italiana.

Il 13 dicembre partirà dalla sua amata GENOVA il tour teatrale di JACK SAVORETTI “NOTTI ROMANTICHE”. Il tour farà tappa nel capoluogo ligure (ultimi biglietti disponibili) per poi proseguire a Venezia (sold out), Bologna (16 dicembre), Roma (19 dicembre) e Napoli (20 dicembre).

Oltre a queste date ci sarà un appuntamento speciale il 17 dicembre al TAM Teatro Arcimboldi di Milano dove Jack sarà raggiunto da amici artisti per festeggiare il suo ultimo disco “MISS ITALIA”, il suo primo album in lingua italiana (pubblicato su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music Italia) che non solo è entrato nella top 10 del nostro paese ma soprattutto ha riportato il cantautorato made in Italy nelle classifiche europee a partire da quella inglese (sia quella ufficiale che ai primi posti dei digital store) e da quella tedesca, un risultato davvero eccezionale per una lingua, la nostra, che fatica ad uscire dai nostri confini.