JAECOO 5: cinque colori che interpretano la natura per il nuovo SUV compatto

L’International User Summit di OMODA & JAECOO ha dato il via al debutto mondiale del nuovo JAECOO 5, svelando ufficialmente i cinque affascinanti colori esterni che lo caratterizzano: Alpine Green, Glacier Blue, Zircon Gray, Snowy White e Canyon Black, con Alpine Green come colore di lancio.

Il design del JAECOO 5 riflette il concetto “Origin of Nature”, che mira a far vivere un’esperienza unica e immersiva nella natura agli utenti. Il colore è un elemento chiave per mettere in risalto le caratteristiche distintive di un veicolo, e i colori selezionati per il JAECOO 5 provengono da luoghi selvaggi di tutto il mondo, integrandosi perfettamente con il concetto di design.

Il linguaggio del design “Origin of Nature” rappresenta le fondamenta estetiche del nuovo SUV compatto, creando così una nuova dimensione nello stile dei veicoli di prossima generazione. Il design di JAECOO 5 interpreta la potenza e la bellezza dei fenomeni naturali, integrando elementi naturali nel linguaggio automobilistico.

Il colore di lancio, Alpine Green, cattura l’essenza della natura selvaggia e della ritrovata autenticità, generando un tocco di fascino e vitalità al veicolo. Ogni colore, come Glacier Blue, Zircon Gray, Snowy White e Canyon Black, ha la sua ispirazione distintiva, che va dai ghiacciai islandesi alla neve siberiana, dalle deep veins del Vesuvio al Black Canyon del Colorado, offrendo una varietà di scelte che si adattano ad ogni personalità.

OMODA & JAECOO, brand del gruppo Chery, sta per conquistare il mercato italiano offrendo soluzioni di mobilità che vanno dai tradizionali motori a combustione interna alle soluzioni elettrificate e 100% elettriche, adattandosi alle esigenze di una clientela sempre più attenta e desiderosa di unione tra natura e design automobilistico.