JAECOO 7 PHEV: una maratona di 1.300 km con un solo pieno di carburante

JAECOO 7 PHEV si prepara ad affrontare una sfida straordinaria: una maratona su strada di 1.300 km con un solo pieno di carburante. Un’ impresa non vuole solo mette in risalto le eccezionali capacità del veicolo, ma dimostrare anche il suo ruolo di pioniere nel mondo delle auto ibride, ridefinendo i concetti di efficienza e autonomia.

La maratona rappresenta una vera prova di forza per il JAECOO 7 PHEV, che si distingue per la sua capacità di superare lunghe distanze senza dover fare rifornimento. Grazie alla sua estesa autonomia e all’avanzata tecnologia Super Hybrid System (SHS), questo veicolo combina perfettamente il risparmio energetico della modalità elettrica con la praticità di un motore ibrido. La tecnologia SHS rende il serbatoio di carburante una risorsa illimitata, riducendo drasticamente l’ansia da ricarica e offrendo una soluzione pratica sia per i lunghi viaggi che per l’uso quotidiano.

La maratona ha coinvolto i principali media di sette Paesi, tra cui Italia, Malesia, Messico, Arabia Saudita, Spagna, Turchia e Regno Unito. Grazie alle telecamere montate sul JAECOO 7 PHEV, i clienti di tutto il mondo potranno seguire in diretta streaming le sue prestazioni su strade reali, testando in tempo reale le sue capacità in diverse condizioni di guida.

Il viaggio partirà dalla città di Guangzhou, nota per il suo dinamismo e innovazione, offrendo una perfetta cornice di partenza per questa impresa. L’arrivo è previsto a Wuhu, una città storica ricca di cultura e tradizioni, pronta a testimoniare un nuovo capitolo della storia automobilistica quando il JAECOO 7 PHEV taglierà il traguardo.

La maratona del 16 ottobre vedrà il JAECOO 7 PHEV confrontarsi con tre sfide fondamentali: la più rilevante sarà quella dell’autonomia. 1.300 km con un solo pieno di carburante, trasmessi in diretta, metteranno alla prova il veicolo dimostrando la leadership di OMODA & JAECOO nel settore automobilistico.

Grazie alla tecnologia ibrida avanzata, il JAECOO 7 PHEV permetterà ai conducenti di affrontare lunghi viaggi senza la preoccupazione di frequenti ricariche o rifornimenti. La maratona coprirà una vasta gamma di condizioni di guida: traffico congestionato, autostrade nazionali e strade a scorrimento veloce. In tutte queste situazioni, i giornalisti internazionali presenti documenteranno con professionalità le straordinarie prestazioni del veicolo, offrendo una testimonianza oggettiva per i consumatori.