JBL presenta Bar 9.1 True Wireless Surround Sound

JBL presenta l’ultima arrivata della serie BAR: JBL Bar 9.1 True Wireless Surround con Dolby Atmos® e DTS:XTM. La sound bar dello storico Marchio dell’home-entertainment offre un’immersione sonora totale con driver up-firing, altoparlanti surround wireless rimovibili e 9.1 canali nati dall’esperienza audio combinata di JBL e Dolby. La tecnologia JBL Original Pro Sound permettere di godersi l’autentico suono surround wireless, ora anche con il supporto per lo streaming di Google Chromecast e Apple Airplay 2.

Con la Bar 9.1, il team di esperti JBL è riuscito a liberare il suono dalle limitazioni dei tradizionali sistemi audio surround. Attraverso l’individuazione precisa delle traiettorie compiute dalle onde sonore, infatti, i sistemi Dolby Atmos e DTS:X creano un vero suono surround 3D che avvolge completamente l’ascoltatore.

La soundbar e i suoi due altoparlanti rimovibili presentano in totale quattro driver up-firing; progettati appositamente per questo modello, diffondono il suono come se provenisse dal soffitto, creando un’esperienza di ascolto in tre dimensioni. L’algoritmo incorporato, grazie ad un doppio microfono, fornisce una calibrazione intelligente, ottimizzando il suono surround indipendentemente da come siano stati posizionati gli altoparlanti wireless.

Con una potenza totale di 820 watt, il sistema Bar 9.1 calibra l’intensità sonora più adatta ad ogni performance e colonna sonora. Inoltre il subwoofer wireless in dotazione monta un driver down-firing da 10 pollici per offrire all’ascoltatore bassi profondi.

Oltre al suo audio dinamico e all’avanguardia, la Bar 9.1 supporta video in 4K e Dolby Vision, ottimizzando in automatico l’immagine per ogni tipologia di schermo. La Bar 9.1 integra anche Chromecast e Airplay 2 così da riprodurre in streaming musica in alta risoluzione e inserirsi nella propria configurazione audio domestica.

Nonostante sia di grande effetto, il sistema JBL Bar 9.1 True Wireless Surround ha un design elegante dal profilo discreto così da inserirsi perfettamente sotto qualsiasi televisore. Il suo pannello superiore satinato e il corpo formato da una griglia metallica si fondono perfettamente con qualsiasi ambiente.

JBL Bar 9.1, il futuro dell’home cinema, sarà a breve disponibile al prezzo di € 999.