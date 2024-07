Jeep Avenger cattura la scena al 105 XMasters 2024

Da venerdì 13 luglio fino a domenica 21, la spiaggia di Senigallia ospita la tredicesima edizione del 105 XMasters: nove giorni di pura adrenalina, musica e divertimento, con il mare Adriatico a fare da sfondo. Su un’area di 40.000 mq, gli appassionati di sport e intrattenimento possono scoprire e provare oltre 30 discipline sportive diverse, tra cui windsurf, kitesurf, sup, vela, arrampicata, yoga, padel, hip hop camp, triathlon e apnea.

L’evento, che è diventato un appuntamento fisso per gli amanti del mare e dell’energia, non è solo una celebrazione dello sport e della musica, ma anche un forte messaggio di rispetto per l’ambiente. Infatti, l’edizione di quest’anno pone una particolare attenzione alla sostenibilità, con iniziative volte a promuovere pratiche ecologiche e il rispetto per la natura.

In questo contesto, non poteva mancare il brand Jeep, che ha sposato la causa della sostenibilità con la sua linea di veicoli a zero emissioni. Da anni, Jeep si impegna a coniugare avventura e libertà con l’attenzione all’ambiente, valori che sono stati apprezzati dal pubblico italiano. La tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, che equipaggia i SUV Jeep, ha infatti conquistato il mercato, con Jeep Renegade 4xe che è risultato il B-SUV Plug-In Hybrid più venduto in Italia nel primo semestre del 2024. Anche Jeep Avenger, nella sua variante 100% elettrica, ha ottenuto un successo straordinario, diventando il B-SUV elettrico più venduto sia nel mese di giugno che nel primo semestre dell’anno.

L’impegno del Brand per un futuro sostenibile è ben rappresentato all’evento XMasters, dove il marchio mostra come la tecnologia e l’innovazione possano andare di pari passo con l’amore per l’avventura e il rispetto per la natura. I visitatori dell’evento hanno l’opportunità di esplorare questi veicoli innovativi e scoprire come la mobilità del futuro possa essere al contempo eccitante e responsabile.