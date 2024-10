Jeep: ecco l’edizione “North Star” di Compass e Renegade

Jeep Renegade e Jeep Compass accolgono un’entusiasmante novità nella loro gamma con l’edizione speciale North Star, versioni dallo stile inconfondibilmente Jeep, capaci di incarnare lo spirito avventuroso, la solidità e la presenza su strada e fuori per cui il brand universalmente noto. North Star non è solamente una serie speciale, ma un’edizione commemorativa progettata per segnare un importante traguardo: il raggiungimento di un milione di unità di Renegade e Compass – la maggior parte dei quali prodotti in Italia presso lo stabilimento di Melfi – vendute in Europa entro la fine del 20241 fin dal loro lancio in quest’area geografica.

L’edizione speciale North Star si posiziona all’interno di una gamma innovativa e razionalizzata di modelli progettati per soddisfare un ampio spettro di preferenze dei consumatori con chiarezza e distinzione. Si colloca strategicamente tra il livello di allestimento Altitude, noto per il suo design semplice e funzionale, e il Summit, che incarna l’esperienza premium di alto livello.

La robustezza rimane una caratteristica fondamentale e di successo della nuova edizione speciale North Star. Ne sono una prova i nuovi sedili realizzati con un materiale innovativo ad elevata resistenza, che garantisce una durata fino a tre volte superiore rispetto al tessuto standard utilizzato nell’allestimento Altitude. La Compass propone opzioni sia in tessuto che in vinile, mentre la Renegade adotta interni interamente rivestiti in tessuto resistente e di lunga durata.

Lo stile è un elemento preponderante dell’allestimento North Star, nel rispetto dell’estetica iconica e distintiva di Compass e Renegade. Il design è caratterizzato da una sofisticata combinazione cromatica bicolore. A dominare l’allestimento è il sorprendente nero, che mette in risalto i dettagli unici di questa edizione, come i cerchi in lega con pneumatici in versione estiva nonché altri elementi interni ed esterni. In particolare, la decalcomania posizionata sul cofano assolve una funzione sia estetica che pratica, riducendo l’effetto abbagliante del sole per il conducente.

Entrambi i modelli di questa edizione speciale sono esclusivamente dotati di motorizzazioni ibride, senza disponibilità di motori termici. Proponendo unicamente le varianti Hybrid 48V e 4xe – occorre ricordare che Jeep Renegade 4xe è il B-SUV Plug-In Hybrid più venduto in Italia nei primi nove mesi dell’anno –, la serie North Star adotta le più recenti innovazioni della tecnologia ibrida.

I prezzi della Renegade partono da 35.600 Euro e quelli della Compass da 41.350 Euro. Ordini al via dal 10 ottobre 2024.