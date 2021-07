Kia Ceed: design aggiornato e più tecnologia

La famiglia Ceed di Kia si rinnova, per il 2021, grazie a mirati interventi a livello stilistico e non solo, per un’immagine ed una presenza su strada più sportiva e contemporanea, completata da dettagli di design dinamici e muscolosi

La vista anteriore completamente ridisegnata presenta il nuovo logo di Kia, dalla grafica moderna che riflette l’ethos “movement that insipires”. Nella fase di rivisitazione del design anteriore, è stata posta particolare attenzione nel rendere ogni allestimento (base, PHEV, GT-line e GT) immediatamente riconoscibile grazie ad elementi stilistici fortemente caratterizzanti e, pertanto, distintivi.

L’iconico tiger nose, che rende Ceed una Kia riconoscibile al primo colpo d’occhio, è stato aggiornato con una finitura nera lucida e cromata satinata rispettivamente nella parte superiore e inferiore a forma di ala per un aspetto elegante e moderno. I modelli PHEV si riconoscono per la griglia chiusa con una finitura a colori contrastanti.

Su tutti i modelli Ceed sono stati introdotti nuovi fari con tecnologia full LED e luci diurne per enfatizzare la presenza stilistica su strada oltre che per elevare gli standard di sicurezza.

La vista laterale rivela nuovi accattivanti cerchi in lega in tutte le varianti della gamma. Sono ora disponibili quattro disegni sorprendenti, due dei quali sono stati proposti per la prima volta con questo ultimo aggiornamento: i cerchi in lega da 17 pollici sono in nero lucido e disponibili esclusivamente sulle versione GT-Line; i cerchi in lega da 18 pollici con pneumatici sportivi dal profilo ribassato hanno accenti rossi per l’allestimento GT.

L’allestimento GT è fortemente riconoscibile grazie a dettagli specifici, su tutto i vivaci inserti rossi nella parte anteriore, laterale e posteriore. Il tiger nose su questo modello top di gamma è costituito da uno stampaggio a iniezione a due colpi per ottenere la caratteristica finitura nera accoppiata ad una rossa lucida con dettagli superiori e inferiori cromati scuri. Il paraurti anteriore della versione GT ha una presa d’aria con griglia nera lucida e bordatura in “GT rosso” appositamente sviluppato su ciascuna estremità. Il diffusore posteriore sportivo incorniciato da finiture in rosso GT enfatizza i doppi scarichi rotondi. Per l’allestimento GT sono disponibili esclusivi cerchi in lega in finitura brunita da 18 pollici con particolari in colore rosso fortemente distintivi.

La gamma colori prevede ben 13 tinte carrozzeria. Quattro di queste sono una novità, si segnala il Machined Bronze, il Lemon Splash, lo Yucca Steel Grey e l’Experience Green.

All’interno il guidatore è immediatamente accolto da materiali eleganti sia alla vista sia al tatto; i colori sono ricercati e rilassanti; il layout progettato per mettere a proprio agio tutti gli occupanti. Il tetto apribile è panoramico e di dimensioni generose

Sulla plancia spicca un grande schermo nel quadro strumenti da 12,3 pollici abbinato ad uno schermo da 10,25 pollici sulla consolle centrale per migliorare l’interazione del conducente con il veicolo. Ogni particolare degli interni è stato progettato pensando ad un utilizzo intuitivo, come il pulsante di azionamento del freno di stazionamento elettronico e altre caratteristiche, basate sul principio: “facile da individuare, facile da usare” che sta alla base di tutta la riprogettazione del design interno.

Nell’ultimo restyling di tutta la gamma è incluso anche un software che consente agli utenti di connettersi a distanza con la propria auto, tramite app per smartphone Kia Connect, così da permettere di utilizzare le varie funzionalità di bordo per migliorare l’interazione con il veicolo. Le nuove funzionalità di connettività per la gamma Ceed includono miglioramenti per la ricerca Bluetooth tramite riconoscimento vocale, collegamento al calendario di terze parti con navigazione, modalità valet per monitorare la posizione del veicolo quando altri l’hanno in uso e navigazione last mile con realtà aumentata. Il modello Ceed Sportswagon ibrido plug-in EV, in aggiunta, offre la possibilità di avviare o interrompere la ricarica della batteria da remoto.

Gli occupanti della nuova gamma Ceed possono utilizzare Android Auto e Apple CarPlay collegando in modalità wireless il proprio smartphone allo schermo audio da otto pollici per proiettare il display del telefono per la condivisione. Per mantenere la connettività e ricaricare il proprio smartphone, i passeggeri posteriori possono usufruire di una porta di ricarica USB nella console centrale.

Aggiornati anche livelli di sicurezza, comodità di guida e tecnologie di parcheggio, adesso ai vertici della categoria, grazie alle sue funzioni potenziate dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Sistemi ADAS che aiutano a ridurre molti dei rischi e degli stress intrinseci della guida, proteggendo gli occupanti e gli altri utenti della strada in ogni viaggio.

La nuova gamma Ceed offre agli acquirenti una vasta scelta di configurazioni. Sono previsti un ibrido plug-in (PHEV) e un ibrido mild-hybrid (MHEV), con potenza compresa tra i 120 CV e i 204 CV a cui si affiancano motori turbo benzina da 1.0 litri a 1.5 litri oltre al diesel 1.6 litri. Tutti beneficiano della tecnologia Smartstream di Kia. Sarà disponibile anche la motorizzazione GPL basata sul motore 1.0 turbo benzina.