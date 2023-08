Kia Italia supporta Expo per lo Sport 2023. Questa iniziativa, nata in concomitanza con Expo 2015, è stata ideata per tramandare la passione per lo sport alle nuove generazioni. L’evento si terrà dall’8 al 10 settembre a Milano, dove verrà allestito un campo da mini-tennis in Piazza Cannone, offrendo una serie di attività incentrate sul mondo del tennis. L’intera iniziativa è sostenuta da Kia Italia insieme a tre concessionarie milanesi di rilievo: Autotorino, Clerici Auto e Lario MiAuto.

Expo per lo Sport, giunto ormai alla nona edizione, si presenta come un’opportunità straordinaria per bambini, bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni, unitamente alle loro famiglie e alle federazioni e associazioni sportive, per praticare sport e promuovere uno stile di vita sano. Questo evento non si limita solo all’attività motoria all’aperto ma si focalizza anche sul rilancio dei valori sportivi, dell’inclusione, della socialità e della sostenibilità.

L’appuntamento clou è previsto per il weekend del 9 e 10 settembre 2023, dalle 10:00 alle 19:00, con varie attività programmate in diverse location, tra cui il Parco Sempione, Piazza Sempione e Piazza Cannone. Durante questi giorni, gli spettatori potranno godersi una ricca selezione di gare, esibizioni e tornei. Per i giovani partecipanti, è anche prevista la possibilità di iscriversi alla Summer School, un centro estivo gratuito che si svolgerà dal 4 all’8 settembre in vari luoghi della città.

Il Venerdì 8 settembre sarà il “Kia Special Day”, dedicato ai ragazzi partecipanti alla Summer School di Expo per lo Sport 2023, sotto la supervisione di istruttori FITP certificati. Sabato 9 e domenica 10 settembre, l’area sportiva Kia sarà aperta al pubblico, offrendo a tutti la possibilità di partecipare alle attività. Inoltre, sarà un’opportunità unica per gli appassionati dell’automobilismo di ammirare da vicino il crossover 100% elettrico Kia EV6 GT, la vettura di serie più potente mai prodotta da Kia, con una potenza di 430 kW (585 CV). L’EV6 GT rappresenta l’apice delle capacità di Kia nel campo della mobilità elettrica e mira a cambiare radicalmente la percezione delle auto completamente elettriche. Con il suo design innovativo e le prestazioni eccezionali, offre un’esperienza di guida coinvolgente come mai prima d’ora.

Prima dell’evento principale di Expo per lo Sport 2023, si terrà l’iniziativa “Piazze aperte” dal 4 al 6 settembre. Durante questi giorni, le tre concessionarie milanesi partner di Kia Italia saranno al fianco dell’azienda per promuovere i valori e la cultura dello sport, oltre a dare la possibilità a chiunque di scoprire le soluzioni di mobilità sostenibile proposte da Kia.

Il 4 settembre, presso la Sala Appiani dell’Arena Civica di Milano, alle 17:00, si terrà il convegno “Sport e diversità, equità, inclusione”, in cui Kia Italia avrà l’opportunità di approfondire i concetti di sostenibilità e sport. Sarà un’occasione per riflettere sull’importanza dell’inclusione e dell’equità nello sport, valori fondamentali che Kia Italia promuove con passione e impegno.