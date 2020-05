La digital trasformation nel settore manifatturiero: per Dynabook è imprescindibile

L’industria manifatturiera è al culmine del proprio processo di digital transformation: dalla progettazione alla produzione, la tecnologia sta rivoluzionando l’intero settore. Secondo una recente ricerca, la digitalizzazione potrebbe fornire alle aziende un aumento dei ricavi fino al 38% rispetto alle imprese che ancora non hanno intrapreso il cambiamento. Inoltre la promessa di maggiore produttività, di un time to market più rapido e di una migliore efficienza delle operazioni sta diventando troppo grande per essere ignorata.

Secondo Dynabook evolvere è imprescindibile per tutti i produttori che vogliano sopravvivere nell’odierno panorama altamente competitivo. Ma come?

Innanzitutto ammortizzando gli investimenti. Il processo di digital transformation implica inevitabilmente investimenti aggiuntivi. Le aziende manifatturiere che hanno la fortuna di poter fare affidamento su un budget IT maggiore focalizzano la propria attenzione su AI, machine learning e automazione, tuttavia la trasformazione digitale deve coinvolgere ogni livello dell’organizzazione fino alle tecnologie che i dipendenti utilizzano quotidianamente. Sostituire tutti i device è un processo lungo e costoso e la complessità viene esacerbata dalla gestione quotidiana del ciclo di vita dei dispositivi.

Per superare questo ostacolo, le aziende dovrebbero considerare altre opzioni di acquisto, come il PC-as-a-Service (PCaaS): un modello Opex (spese operative) su abbonamento, che può comprendere servizi come l’acquisto, la configurazione, la gestione, l’aggiornamento e il ritiro dei dispositivi. In questo modo, l’azienda paga una tariffa mensile per l’utilizzo di device e servizi di fornitori esterni, invece di acquistare hardware di proprietà.

Il modello PCaaS fornisce anche una potenziale soluzione a un’ altra barriera comune alla trasformazione digitale: la sicurezza. Il PCaaS può comprendere il backup, il recupero e la cancellazione remota dei dati, fornendo a un’ azienda la tranquillità di sapere che se il dispositivo

viene rubato, danneggiato o subisce un attacco informatico, i dati aziendali di valore possono essere sia cancellati che recuperati.

Per concludere, tenersi al passo con l’innovazione. Il progresso sta generando una quantità di dati enorme e molte aziende, frenate dalla dipendenza dai sistemi legacy, non riescono a scalare in modo efficiente le proprie capacità IT per processarli e, quindi, utilizzarli per

migliorare e automatizzare le decisioni e i risultati.

Le soluzioni di Edge computing consentono alle organizzazioni di risolvere questa sfida, offrendo nuovi metodi di raccolta, analisi e ridistribuzione dei dati e consentendo ai produttori di tradurli in insight azionabili.

“La pressione per stare al passo con l’innovazione e l’evoluzione delle richieste del mercato non è una novità per i produttori”, ha dichiarato Massimo Arioli, Business Unit Director Italy, Dynabook Europe GmbH. “Il 90% dei responsabili delle aziende industriali crede che la digitalizzazione offra più opportunità che rischi e i vantaggi per coloro che decideranno di abbracciare la digital transformation sono evidenti: è necessario quindi mostrarsi intraprendenti e fare il primo passo verso il cambiamento.”