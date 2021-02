La Federazione Italiana Rugby ha scelto Suzuki

Suzuki è stata scelta dalla FIR – Federazione Italiana Rugby per scendere in campo con la Nazionale Italiana per la stagione 2021 e di poter vedere il proprio marchio sulle divise ufficiali degli azzurri.

Il debutto di Suzuki in campo con la Nazionale è avvenuto sabato scorso in occasione della prima partita del Six Nation, il più importante torneo internazionale di rugby, Italia-Francia, nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma.

Suzuki vede nel mondo dello sport la cornice ideale nella quale esprimere i valori radicati nel suo DNA: passione nel realizzare i propri sogni, ricerca del successo attraverso l’impegno costante, spirito di squadra e condivisione dell’obiettivo. Grazie ad una forte tradizione costruita su ideali incrollabili, il rugby è uno dei più fulgidi esempi di come agonismo, tenacia e competitività possano essere abbinati al rispetto delle regole e degli avversari, principi che ispirano anche l’impegno di Suzuki in ogni attività

Il rugby, dal canto suo, incarna valori in linea con la cultura giapponese e condivisi da Suzuki, quali rispetto, coraggio e lealtà. Inoltre, il costante sostegno che ogni giocatore dona ai propri compagni quando scende in campo, rende il rugby uno sport educativo per i giovani e un autentico simbolo di inclusività, valorizzando e massimizzando l’apporto che ogni atleta garantisce nel raggiungimento di un obiettivo comune.

Questo modo di fare squadra ricorda il lavoro in team svolto ogni giorno dai tecnici Suzuki, che, con una dedizione costante, si sforzano di vincere insieme le sfide tecnologiche più impegnative per sviluppare e applicare tecnologie all’avanguardia, in linea con l’evolversi del bisogno di una mobilità sostenibile.

“L’autentica passione per la competizione, il rispetto delle regole e dell’avversario, il miglioramento costante delle prestazioni, sono al contempo valori che permeano il rugby e pilastri del DNA del marchio Suzuki. Per questo siamo fieri che la Federazione Italiana Rugby abbia prescelto le auto Suzuki dotate della tecnologia Suzuki Hybrid e 4×4 ALLGRIP per garantire trazione e mobilità ai propri atleti. Siamo entusiasti di poter vedere il nostro marchio sulla gloriosa divisa della Nazionale Italiana – ha commentato il presidente di Suzuki Massimo Nalli

Alfredo Gavazzi, Presidente della Federazione Italiana Rugby, ha dichiarato: “La Rugby World Cup del 2019 in Giappone ha evidenziato il profondo legame tra la cultura nipponica ed i principi caratterizzanti del Gioco di Rugby. La scelta di Suzuki quale partner automotive di FIR è coerente con la nostra volontà di legare il brand Italrugby ad aziende che condividono i nostri valori e che, come il movimento rugbistico italiano, sono costantemente impegnate ad evolvere rimanendo fedeli alle proprie radici”.