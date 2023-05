La nuova Maserati GranTurismo in mostra nella Place du Casino

Il Principato di Monaco si appresta a ospitare il nono round del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, il prestigioso evento che vedrà scendere in pista i migliori piloti della massima categoria del motorsport elettrico. Tra i protagonisti della manifestazione, non poteva mancare Maserati, il celebre brand automobilistico italiano, che in questa stagione si sta cimentando per la prima volta nella serie 100% elettrica.

Dopo lo storico podio ottenuto nella recente tappa di Berlino, la Casa del Tridente punta a confermarsi sul circuito cittadino più ambito del calendario, dove porterà in pista la sua avveniristica monoposto Gen3, la Tipo Folgore, pronta a sfidare i competitori in una gara all’insegna dell’elettricità.

Ma non solo: Maserati ha scelto la suggestiva cornice di Monte Carlo per presentare in anteprima le sue ultime creazioni, tra cui la nuova GranTurismo Folgore, prima vettura full-electric nella storia del brand, che farà bella mostra di sé di fronte alla sontuosa facciata del palazzo che ospita uno dei luoghi più iconici della città, Place du Casino.

La GranTurismo Folgore sarà affiancata dalla sua versione più potente con motore a combustione interna, la GranTurismo Trofeo, creando un interessante contrasto tra passato e futuro, tra la tradizione e l’innovazione. Le due vetture stradali saranno a disposizione del pubblico fino a sabato 6 maggio, permettendo ai visitatori di ammirare da vicino il design e la tecnologia che contraddistinguono il marchio Maserati.

Ma l’attenzione principale sarà naturalmente rivolta alla monoposto Tipo Folgore, che rappresenta l’avanguardia della tecnologia elettrica applicata al mondo delle corse. La vettura è stata sviluppata per rispondere alle esigenze del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, il primo campionato al mondo riservato esclusivamente alle monoposto elettriche, che si sta affermando come la massima espressione dell’innovazione e della sostenibilità nel mondo dell’automobilismo.

La presenza di Maserati nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E rappresenta un’ulteriore conferma del crescente interesse dei costruttori per la mobilità elettrica, e un segnale importante per il futuro dell’industria automobilistica. La Casa del Tridente ha dimostrato di essere pronta ad affrontare le sfide del nuovo scenario tecnologico, mantenendo inalterata la propria vocazione all’eccellenza e alla performance.

L’appuntamento con il nono round del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E a Monaco è quindi un’occasione imperdibile per apprezzare da vicino il connubio tra sport e tecnologia, e per assistere ad un confronto all’ultimo decimo di secondo tra le migliori monoposto elettriche al mondo.