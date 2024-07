Lamborghini inaugura la “seconda casa” a Porto Cervo

Automobili Lamborghini ha inaugurato l’esclusiva Lounge a Porto Cervo per la sesta estate consecutiva. Quest’estate la Lamborghini Lounge Porto Cervo, situata sulla Promenade du Port in via Porto Vecchio, accoglierà i proprietari di Lamborghini in viaggio verso la Costa Smeralda e accoglierà nuovi clienti in occasione di eventi esclusivi e attività di guida su alcune delle strade più belle della Sardegna, sotto straordinari tramonti. La Lounge rimarrà aperta fino al 10 settembre, accessibile su appuntamento per i test drive delle nuove Lamborghini Revuelto e Urus Performante e da location per eventi esclusivi organizzati dai concessionari Lamborghini.

Tutte le Lamborghini Lounge, siano esse permanenti (come quelle di New York e Tokyo) o temporanee (come quelle di Doha o Dubai), sono un punto di riferimento per i clienti e gli ospiti VIP Lamborghini, combinando lo stile di vita di Lamborghini con i prodotti più recenti e abbracciando al massimo il DNA del marchio. La Lounge Porto Cervo, con i suoi 600 metri quadrati di superficie interna e un patio privato aggiuntivo, offre un’esperienza immersiva del marchio a 360° attraverso diversi elementi, con gli arredi progettati in collaborazione con i partner Living Divani, il profumo Lamborghini sviluppato insieme a Culti Milano, la collezione di Calzature Lamborghini create con Tod’s e la bicicletta 3T ispirata al design e ai colori Lamborghini.

Un’area chiave della Lounge Porto Cervo è l’Ad Personam Studio stagionale: l’area dedicata dove anche i clienti Lamborghini più esigenti possono liberare la loro creatività per configurare la supersportiva dei loro sogni. In un vasto assortimento di campioni, una moltitudine di colori esterni, rivestimenti interni, finiture e dettagli disponibili in Lamborghini possono essere selezionati nel configuratore virtuale con uno specialista di prodotto Lamborghini. Il principale Studio Ad Personam del marchio, situato a Sant’Agata Bolognese, presenta più di 400 colori nel suo portafoglio, offrendo ai clienti infinite possibilità di esprimere la propria personalità sulle loro nuove supersportive.