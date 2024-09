Laura Pausini riceve una prestigiosa nomination ai Latin Grammy Awards

Laura Pausini ha aggiunto un’altra importante pietra miliare alla sua carriera, ricevendo una nomination ai Latin Grammy Awards per il suo ultimo album “Anime Parallele” (Almas Paralelas) nella categoria Mejor Album Vocal Pop Tradicional. La cerimonia, che segna la 25ª edizione di questi premi prestigiosi, si terrà il 14 novembre al Kaseya Center di Miami.

Laura Pausini, vincitrice di 5 Latin Grammy, 1 Grammy Award, 1 Golden Globe e con una nomination agli Oscar, ha consolidato ulteriormente il suo status di icona musicale internazionale con questo nuovo traguardo. Il suo album “Anime Parallele” ha riscosso grande successo tra i fan di tutto il mondo, dimostrando ancora una volta la profondità e la bellezza della sua musica.

Il Laura Pausini World Tour Winter 2024 è stato un trionfo senza precedenti, con Laura che ha affascinato più di 450.000 fan in Italia, Europa, America Latina e Stati Uniti. La sua presenza costante nella vetta della classifica di Spotify come artista donna italiana più ascoltata del mondo è la conferma del suo impatto duraturo sulla scena musicale globale.

Con il Laura Pausini World Tour Winter 2024 in pieno svolgimento, il pubblico non vede l’ora di unirsi alla celebrazione della musica e della passione di Laura in città come Londra, Roma, Milano e molte altre. Il tour promette di offrire spettacoli indimenticabili e emozionanti che confermano Laura come una delle voci più potenti e coinvolgenti nel panorama musicale contemporaneo.

Per il gran finale è previsto uno speciale show di Capodanno a Messina, ultima delle tre date previste in Sicilia, una regione che non era stata raggiunta nel corso della leg precedente e che Laura ha voluto omaggiare dedicandole l’ultimo step di questa memorabile tournée

Laura Pausini continua a stupire e ispirare con la sua musica, la sua passione e la sua autenticità. Con una carriera artistica trentennale senza paragoni, Laura è riuscita a conquistare il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, consolidando il suo status di icona della musica pop internazionale.