Leasys amplia l’offerta con i veicoli Leapmotor

Leasys, l’importante operatore nel settore del noleggio a lungo termine di veicoli, ha recentemente ampliato la propria offerta introducendo i nuovi modelli del brand Leapmotor. Questi modelli innovativi offrono prestazioni di alto livello e un’elevata efficienza, contribuendo alla transizione verso la mobilità elettrica.

I due nuovi modelli, C10 e T03, sono destinati sia ai clienti privati che alle aziende e sono ora disponibili sul sito Leasys.com. Queste vetture offrono soluzioni di mobilità sostenibile e tecnologicamente avanzate, rappresentando un passo significativo nella strategia dell’azienda per raggiungere gli obiettivi di Gruppo.

I modelli Leapmotor offrono una vasta gamma di opzioni per soddisfare le esigenze dei clienti. Il modello C10 è ideale per coloro che cercano un’auto familiare ad alte prestazioni ma desiderano passare alla mobilità elettrica, mentre il modello T03 è perfetto per chi ha bisogno di una vettura compatta ma confortevole per la guida urbana.

Leasys offre la possibilità di guidare queste vetture con la formula Leasys Miles, un noleggio pay-per-use che include tutti i servizi e consente di pagare solo i chilometri percorsi, o con Noleggio Chiaro, una formula conveniente che fornisce il prezzo d’acquisto dell’auto a fine noleggio.

La decisione di includere i modelli Leapmotor nella gamma di Leasys riflette l’impegno dell’azienda verso una mobilità più sostenibile. Con l’obiettivo di raggiungere una flotta di 1 milione di veicoli entro il 2026, di cui il 50% saranno veicoli a basse emissioni, Leasys si posiziona come un importante attore nel settore del noleggio a lungo termine.

Con i nuovi modelli C10 e T03 di Leapmotor, Leasys continua a rafforzare il proprio posizionamento come operatore di rilievo nel settore del noleggio a lungo termine, offrendo ai clienti la possibilità di accedere a veicoli elettrici ad alto rendimento e tecnologicamente avanzati.