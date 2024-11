Leica Cine Play 1: trasforma ogni ambiente in un’esperienza cinematografica

Leica Cine Play 1 è il nuovo mini-proiettore smart che promette di portare la magia del cinema ovunque lo desideri. Questo innovativo dispositivo realizzato in alluminio di alta qualità unisce eleganza e tecnologia avanzata per offrire un’esperienza visiva e sonora straordinaria.

Il Leica Cine Play 1 si distingue per il design raffinato ispirato alla scuola Bauhaus, che unisce eleganza e materiali di alta qualità come l’alluminio e il vetro frontale. La tecnologia plug-and-play intuitiva rende l’utilizzo di questo mini-proiettore estremamente semplice, offrendo un’esperienza cinematografica di alta qualità senza complicazioni.

Il dispositivo è dotato di potenti altoparlanti integrati da 2 x 15 Watt, che arricchiscono l’esperienza visiva con bassi profondi e un suono cristallino. La tecnologia audio DTS Virtual:X crea un effetto surround 3D che ti immergerà completamente nel mondo del cinema. Il Leica Cine Play 1 offre funzionalità avanzate come l’allineamento e la messa a fuoco automatici, garantendo una qualità dell’immagine impeccabile anche durante le serate di cinema improvvisate. Il supporto da pavimento disponibile come accessorio aggiunge un tocco di classe e praticità, trasformando l’installazione dell’home cinema in un elemento di design unico per ogni ambiente.

Leica Cine Play 1 è disponibile sul sito ecommerce della marca, nei Leica Store selezionati e presso i rivenditori autorizzati di TV, apparecchiature hi-fi e home cinema al prezzo consigliato di 3.600 euro (IVA inclusa). Il piedistallo Leica è disponibile a 400 euro (IVA inclusa).