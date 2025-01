Lexus: nuovo record di vendite globali nel 2024

Lexus ha chiuso il 2024 con un nuovo record di vendite globali, raggiungendo 851.214 unità e segnando una crescita del 3,3% rispetto all’anno precedente. Un risultato che conferma la solida posizione del marchio nel settore automobilistico di lusso.

L’Europa ha giocato un ruolo chiave in questo successo, con un incremento delle vendite del 20%, pari a 88.184 veicoli, permettendo a Lexus di conquistare una quota di mercato premium del 2,5%, la più alta di sempre. Anche il Nord America ha contribuito in modo significativo con una crescita del 6,7%, grazie alla forte domanda da parte dei clienti.

A livello globale, due nuovi modelli hanno riscosso grande successo: il nuovo urban crossover LBX e il Luxury Mover LM. Allo stesso tempo, i modelli di punta RX e NX hanno mantenuto ottimi risultati, mentre le versioni elettriche RZ Full Electric e UX Full Electric hanno visto un incremento delle vendite del 19%, portando il mix di modelli elettrificati a un record del 52%.

L’Europa si conferma sempre più orientata alla mobilità sostenibile, con 80.088 unità di veicoli elettrificati venduti, segnando un aumento del 24% su base annua. Questi modelli rappresentano il 91% delle vendite complessive del marchio nel continente, con un picco del 99% in Europa occidentale. I tre modelli più venduti in Europa sono stati il NX (26.635 unità), il LBX (23.018 unità) e il RX (13.772 unità).

L’Italia ha dato un contributo significativo a questo risultato, registrando il miglior anno di sempre con 6.095 immatricolazioni, pari a un aumento del 62% rispetto al 2023. Questo ha portato Lexus a raggiungere una quota di mercato del 2,1%, con una crescita di 0,8 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Takashi Watanabe, Presidente di Lexus International, ha commentato questi risultati con gratitudine: “Desideriamo ringraziare ogni singolo cliente in tutto il mondo per il loro continuo supporto alla crescita di Lexus. Nel 2024 abbiamo introdotto il nuovo LBX, entrando in un nuovo segmento di mercato, e abbiamo avviato su larga scala il Toyota Technical Center di Shimoyama (TTC-S), che ci permetterà di continuare a crescere come azienda. Nel 2025 lanceremo nuovi modelli e progetti innovativi, sempre con l’obiettivo di rimodellare il futuro della mobilità attraverso un’ingegneria all’avanguardia e un’attenzione costante al cliente. Vogliamo continuare a garantire quel valore distintivo che rende unica l’esperienza Lexus”.