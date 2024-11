LG con Artlume per portare l’arte digitale sulle smart TV

LG Electronics ha recentemente annunciato una partnership con Artlume, una piattaforma di arte digitale e intelligenza artificiale, che offrirà un tocco artistico e creativo nelle case degli utenti delle smart TV LG. Con l’obiettivo di rendere l’arte accessibile a tutti, LG e Artlume trasformeranno oltre 200 milioni di smart TV in tutto il mondo in vere e proprie gallerie d’arte virtuali.

Il catalogo di Artlume, disponibile sulle TV LG con webOS 6.0 e versioni successive, include più di 15.000 opere, dalle fotografie contemporanee ai capolavori custoditi nei musei più prestigiosi del mondo come la National Portrait Gallery di Londra e l’Ashmolean Museum. Gli utenti potranno selezionare le opere e creare playlist personalizzate con l’aiuto di una pratica app mobile.

“LG è il nostro partner ideale perchè condivide il nostro obiettivo di portare amore, bellezza e passione nella vita delle persone attraverso il linguaggio universale dell’arte”, ha dichiarato Patrick Ashworth, fondatore e CEO di Artlume. La piattaforma integrata di Intelligenza Artificiale generativa permette agli utenti di creare la propria immagine digitale con semplici comandi vocali, rendendo l’arte ancora più accessibile e coinvolgente.

“LG si impegna a trasformare il modo in cui le persone vivono l’arte,” ha dichiarato Chris Jo, senior vice president of platform business della divisione LG Media Entertainment Solution. Grazie a questa partnership, milioni di utenti potranno arricchire le proprie case con un’ampia gamma di opere d’arte straordinarie, rendendo così l’arte visibile e fruibile per tutti.

Con l’idea di educare le generazioni future, sostenere la salute mentale attraverso la bellezza dell’arte e condividere le opere custodite nei musei con il resto del mondo, LG e Artlume promettono di lasciare un profondo impatto positivo sull’umanità. Questa collaborazione unica rappresenta un passo avanti verso la democratizzazione dell’arte e la sua diffusione in tutte le case, trasformando le smart TV LG in vere opere d’arte interattive da apprezzare ogni giorno.