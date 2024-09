L’INEOS Grenadier 4X4 approda in Cina: una nuova sfida per il marchio

L’INEOS Grenadier 4X4 ha ufficialmente fatto il suo ingresso nel mercato cinese. Questo rappresenta un nuovo traguardo per il marchio, che ha già riscosso grande successo in oltre 45 Paesi, tra cui il Messico, dove è stato lanciato recentemente. L’arrivo del Grenadier in Cina fissa un nuovo punto di riferimento per i veicoli 4X4 premium in Asia, aprendo nuove opportunità per INEOS Automotive in uno dei mercati automobilistici più competitivi e influenti del mondo.

“Negli ultimi 18 mesi, il Grenadier è stato accolto in maniera incredibilmente positiva in ogni mercato in cui è stato introdotto. Non vediamo l’ora di approdare anche in Cina,” ha dichiarato Lynn Calder, CEO di INEOS Automotive. Secondo Calder, la Cina rappresenta un’opportunità straordinaria per il marchio, che ha lavorato con impegno per costruire una presenza solida e un team locale altamente qualificato. “Stiamo introducendo qualcosa di totalmente diverso in un mercato sempre più orientato verso veicoli elettrici e a guida autonoma”, ha aggiunto Calder, sottolineando l’unicità del Grenadier nel panorama cinese.

I primi centri di vendita sono già operativi a Pechino e Chengdu, mentre quelli di Shanghai e Guangzhou apriranno nelle prossime settimane. Questi showroom non solo offriranno un’esperienza completa del marchio, ma garantiranno anche un servizio post-vendita di alta qualità, assicurando supporto costante ai clienti.

Per garantire un ingresso di successo nel mercato cinese, INEOS Automotive ha dedicato due anni alla pianificazione dell’operazione, curando ogni dettaglio, dalla creazione di una società di vendita nazionale alla formazione di un team dedicato. L’investimento significativo in risorse tecniche e commerciali dimostra l’impegno dell’azienda verso una strategia a lungo termine in Cina.

Le prime consegne del Grenadier in Cina inizieranno entro la fine di ottobre. Questo lancio segna una tappa fondamentale per INEOS Automotive, che continua a espandere la propria presenza globale. Dopo aver consolidato il proprio business in mercati chiave come il Regno Unito, il Nordamerica, il Sudafrica e l’Europa, l’apertura della filiale cinese rappresenta la prima incursione del marchio in Asia.

L’avventura cinese del Grenadier potrebbe rappresentare una svolta importante per INEOS Automotive, che punta a trasformare la Cina in uno dei suoi principali mercati di vendita a livello mondiale.