LUCHÈ: il 5 giugno 2025 sarà live allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

Il mondo del rap italiano si prepara ad accogliere il ritorno di uno dei suoi pilastri più importanti. Luchè, artista tra i più influenti del genere, ha deciso di stupire i suoi fan con un regalo speciale nel giorno del suo compleanno. Infatti, il rapper ha annunciato un live unico e leggendario che si terrà il 5 giugno 2025 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

Il concerto, che fa parte del programma “Napoli Città della Musica – Live Festival 2025”, sarà prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

I biglietti per l’evento saranno disponibili per l’acquisto su TicketOne a partire dalle ore 14.00 di oggi, mercoledì 8 gennaio. Sarà inoltre possibile acquistarli presso i punti vendita autorizzati a partire dal 13 gennaio alle ore 14.00.

Luchè, insieme a Ntò, ha già regalato ai fan due eventi straordinari lo scorso estate in Piazza del Plebiscito, dove hanno riproposto i successi dei Co’Sang e presentato il loro ultimo album in studio “DINASTIA” con Warner Music Italy. Con il suo stile inconfondibile, Luchè ha dimostrato di essere un artista in grado di conquistare tutti, spaziando senza limiti e confini territoriali.

Il rapper, definito tra i padri dell’urban nazionale, ha una cifra stilistica unica che unisce street credibility e trasversalità internazionale. Luchè è pronto a scrivere nuove pagine della storia del rap italiano e a regalare al pubblico un live che rimarrà indelebile nella memoria di chi avrà la fortuna di esserci.

