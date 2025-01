MAX PEZZALI annuncia “MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026”

Max Pezzali ha appena rilasciato una serie di emozionanti annunci per i suoi fan in tutto il mondo. Con la nuova serie di eventi intitolata “MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026”, Pezzali si prepara a tornare sul palco con due imperdibili date a San Siro il 11 e 12 Luglio 2026.

Dopo lo straordinario successo della scorsa stagione live, Pezzali ha deciso di regalare ai suoi fan un’esperienza unica: il MAX FOREVER GRAND PRIX, in programma il 12 Luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un evento che si preannuncia emozionante e adrenalinico, all’altezza delle aspettative del suo pubblico. Con oltre 180 mila biglietti venduti per le date invernali esaurite e oltre 400 mila spettatori nella tournée degli stadi del 2024, Pezzali conferma il suo status di superstar della musica italiana.

In attesa dei nuovi appuntamenti estivi del 2025 e 2026, Pezzali darà il via allo show Max Forever il 24 Gennaio al Palazzo dello Sport di Roma con Questo Pala non è un albergo. Sette date già sold out che promettono emozioni senza pari e un’esperienza live coinvolgente per il pubblico.

L’organizzazione di MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026 è curata da Vivo Concerti, che ha reso disponibili i biglietti in vendita a partire dal 13 Gennaio esclusivamente su TicketOne e nei punti vendita autorizzati a partire dalle 11 del 18 Gennaio.