Mercato moto e scooter: agosto in frenata ma il 2024 resta positivo

L’estate delle due ruote a motore ha portato con sé un clima variabile, non solo meteorologicamente ma anche nel mercato. Dopo un luglio promettente, che aveva fatto registrare una crescita dell’8,4%, agosto ha visto un rallentamento complessivo del settore. Secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), il mese si è chiuso con una contrazione del 2,5%, un risultato influenzato principalmente dal calo di scooter e ciclomotori, mentre le moto continuano a tenere testa.

Nel dettaglio, il mercato delle due ruote ha segnato ad agosto una flessione del 2,58%, con un totale di 17.853 veicoli immatricolati. Le moto sono l’unico segmento in crescita, con un aumento del 2%, che si traduce in 7.491 unità vendute. Di contro, gli scooter hanno registrato una perdita del 4,04%, con 9.362 veicoli immatricolati. Ancora più significativa la contrazione dei ciclomotori, che hanno subito una diminuzione del 18,43%, fermandosi a solo 1.000 unità.

Nonostante il rallentamento di agosto, il bilancio annuale rimane positivo. Nei primi otto mesi del 2024, il mercato delle due ruote a motore ha visto una crescita complessiva del 5,39%, con 272.722 veicoli venduti. Le moto continuano a essere il motore trainante del settore, con un incremento del 7,99% e 120.854 unità immatricolate. Anche gli scooter mostrano una performance solida, con un aumento del 4,41%, corrispondente a 139.109 veicoli venduti. I ciclomotori, invece, continuano a perdere terreno, con una flessione del 6,35% e solo 12.759 unità messe in strada.

Il mercato dei veicoli elettrici, invece, continua a navigare in acque difficili. Per l’ottavo mese consecutivo, infatti, il settore ha chiuso in negativo, registrando ad agosto un calo del 13,78%, con 588 veicoli venduti. Gli scooter elettrici sono riusciti a mantenere le stesse cifre di agosto 2023, con 368 unità immatricolate, ma i ciclomotori elettrici hanno subito un calo significativo del 32,75%, fermandosi a 191 unità. Complessivamente, l’anno segna una contrazione del 22,09% per il mercato dei veicoli elettrici, con solo 7.264 mezzi immatricolati.