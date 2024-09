Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ “Motorsport Collectors Edition”: un tributo alla Formula 1

In occasione del Gran Premio di Singapore di Formula 1, Mercedes-AMG ha svelato una nuova gemma dedicata agli appassionati di auto e collezionisti: la GT 63 PRO 4MATIC+ ‘Motorsport Collectors Edition’. Questo modello esclusivo, in edizione limitata a soli 200 esemplari, combina il lusso e le prestazioni sportive con un legame diretto al mondo della Formula 1™.

La ‘Motorsport Collectors Edition’ si distingue immediatamente per il suo design, che richiama l’attuale auto da corsa del team Mercedes-AMG PETRONAS F1. Il colore nero ossidiana metallizzato e le strisce decorative in livrea PETRONAS, che si estendono dai parafanghi anteriori fino al tetto, sottolineano il carattere sportivo e l’esclusività del modello. Anche il motivo a stella dipinto a mano sulle fiancate posteriori, con stelle Mercedes argentate, richiama l’iconografia del brand nelle competizioni.

A completare l’estetica, i cerchi forgiati AMG da 21 pollici con finitura nera opaca presentano flange in tinta PETRONAS, in armonia con le pinze freno colorate dello stesso tono. Questi dettagli esaltano non solo l’aspetto visivo, ma anche le prestazioni: il modello è infatti dotato di un impianto frenante ad alte prestazioni in ceramica AMG, con pinze a sei pistoncini all’anteriore e a pistoncino flottante al posteriore.

Oltre all’evidente legame con il mondo delle corse, la ‘Motorsport Collectors Edition’ è equipaggiata per offrire prestazioni straordinarie. 450 kW (612 CV) erogati dal motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri assicurano una guida potente e dinamica. La messa a punto aerodinamica, con riduzione della portanza e un sistema di raffreddamento potenziato, consente di affrontare al meglio anche le situazioni più impegnative in pista.

Il pacchetto aerodinamico AMG include anche un alettone posteriore fisso, mentre il pacchetto AMG Exterior Carbon Fibre valorizza ulteriormente l’aspetto sportivo, con elementi in fibra di carbonio di alta qualità come lo splitter anteriore e le strisce di rifinitura dei brancardi laterali.

Anche gli interni riflettono l’anima sportiva e di lusso della GT 63 PRO 4MATIC+. I sedili AMG Performance sono rivestiti in pelle Nappa nera/microfibra MICROCUT, arricchiti da impunture in colore PETRONAS. Lo stesso motivo cromatico si ritrova sul volante riscaldato e su numerosi altri dettagli interni, dai pannelli delle portiere alla console centrale.

Il comfort e la tecnologia sono ai massimi livelli grazie a dotazioni come l’impianto audio surround Burmester High End 3D, la telecamera a 360°, l’assistente interno MBUX e l’head-up display. Per chi ama la guida in pista, il sistema AMG TRACK PACE offre un supporto completo, monitorando dati e prestazioni durante ogni giro.

Un dettaglio che rende questa vettura ancora più esclusiva è il badge “1 su 200”, che evidenzia la rarità del modello. Per proteggere questa preziosa edizione, Mercedes-AMG ha dotato il veicolo del sistema di monitoraggio GUARD 360°, che offre protezione contro furti e atti vandalici.

Come tocco finale, ogni cliente riceve un telo copriauto interno AMG specifico per questa edizione, realizzato con materiali di alta qualità per proteggere la vettura da polvere e graffi.