Mercedes-Benz Italia 2024: in crescita il mondo “alla spina” e Mercedes-AMG

In occasione della conferenza di fine anno, Mercedes-Benz Italia ha anticipato i risultati del 2024, un anno caratterizzato da stabilità e crescita rispetto al 2023. I dati confermano un consolidamento generale, con un leggero incremento dei volumi e una quota di mercato stabile intorno al 3,3%.

Il 2024 si distingue soprattutto per il successo dei prodotti elettrificati. Il segmento PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) ha registrato oltre 6.000 unità vendute, segnando un incremento del 14% rispetto all’anno precedente. Ancora più significativo il risultato dei BEV (Battery Electric Vehicle), con oltre 2.450 unità vendute (+24%), rappresentando il 5% delle vendite totali di Mercedes-Benz in Italia.

Anche Mercedes-AMG, il marchio ad alte prestazioni della Stella, ha ottenuto risultati positivi, con un incremento delle vendite anno su anno del 3% e oltre 3.000 unità immatricolate. Questo risultato consolida la leadership di AMG nel segmento delle auto ad alte prestazioni e prelude a un nuovo anno record.

Il segmento Vans ha realizzato uno dei migliori risultati di sempre, con oltre 11.157 veicoli immatricolati nel 2024. Questo risultato dimostra il successo della gamma Mercedes-Benz Vans, che continua a essere una scelta dominante per professionisti e privati.

Nonostante l’avanzata delle soluzioni ibride ed elettriche, il Diesel rimane una scelta popolare, rappresentando il 74% delle preferenze per i veicoli Cars e il 90% per i Vans. Tra i bestseller del 2024 si segnalano i modelli GLA e GLC per Cars e Classe V e Sprinter per Vans.

Un altro dato significativo è l’importanza del cliente privato, che costituisce oltre il 50% delle vendite Cars, sottolineando la fiducia che i consumatori finali ripongono nel marchio.

Il 2024 si conclude con uno sguardo rivolto al futuro. Mercedes-Benz si prepara a lanciare una offensiva di prodotto senza precedenti, inaugurata dalla nuova famiglia di compatte. A guidare questa rivoluzione sarà la nuova CLA, che sarà presentata in anteprima mondiale a Roma, nel marzo 2025.