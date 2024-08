“Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”: il ritorno di Elio e le Storie Tese in tour

Il famosissimo complesso musicale italiano Elio e le Storie Tese è pronto a incantare di nuovo il pubblico con il loro spettacolo “Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo”. Dopo un tour estivo di successo e con tantissime date sold out, la band è pronta a tornare sui palchi a settembre per regalare emozioni uniche a tutti i fan.

Lo spettacolo, definito un viaggio musicale tra il sacro e il profano, vede i membri del gruppo vestiti di bianco su una scenografia dettagliatamente studiata. La regia di Giorgio Gallione renderà l’esperienza ancora più coinvolgente, con storytelling, musica e immagini originali che si fondono in un mix irresistibile.

Le date a settembre sono state annunciate, e tra queste spiccano tappe importanti come il 4 settembre a Carmagnola, il 6 settembre a Cremona, il 7 settembre a Roma in occasione della Festa del Fatto Quotidiano, l’8 settembre a San Giovanni a Piro nell’ambito del Festival Equinozio d’Autunno e il 10 settembre a Teramo. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto sui circuiti di prevendita abituali.

Elio e le Storie Tese, con la loro ironia unica e la capacità di raccontare il nostro tempo in maniera brillante, promettono uno spettacolo che terrà il pubblico incollato ai loro personaggi e alle loro canzoni senza un attimo di tregua. Inoltre, per la prima volta, due batteristi si esibiranno insieme per questo tour, aggiungendo un tocco speciale alla già straordinaria esperienza musicale.