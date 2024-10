Microlino Spiaggina: debutto mondiale al Salone dell’automobile di Parigi

Al Salone dell’automobile di Parigi di quest’anno, l’innovativa azienda svizzera di veicoli elettrici ha catturato l’attenzione del pubblico con il lancio mondiale della Microlino Spiaggina, un’auto estiva senza pari che promette di incantare tanto gli appassionati di auto d’epoca quanto i fan delle auto elettriche.

La Microlino Spiaggina è l’essenza della semplicità estiva e del piacere di guidare. Con un design aperto sui lati e sul retro, la vettura regala una fresca brezza anche durante le giornate più calde. Un dettaglio che rende la Spiaggina unica è il tettuccio rigido completamente rimovibile, che in pochi e semplici gesti trasforma l’auto in una cabriolet elegante e pratica.

Una delle possibilità più interessanti per la Microlino Spiaggina è il suo impiego come veicolo a noleggio presso hotel situati in destinazioni estive europee, e presto anche negli Stati Uniti. Questo servizio permetterebbe agli ospiti di vivere un’esperienza esclusiva di mobilità elettrica, combinando il comfort di una camera d’albergo con la libertà di movimento. Per gli hotel, la Microlino Spiaggina rappresenta una soluzione di trasporto ecologica e facile da gestire, poiché può essere caricata attraverso una semplice presa domestica, eliminando la necessità di infrastrutture di ricarica costose. Offrire questo servizio significa anche generare un’ulteriore fonte di ricavi, oltre a migliorare l’offerta di servizi esclusivi.

Il fascino della Microlino Spiaggina non risiede solo nella sua funzionalità, ma anche nel suo design, che unisce il meglio del passato con le tecnologie del futuro. La Prima Edizione limitata della Microlino Spiaggina sarà disponibile a partire dalla primavera del 2025 e gli interessati possono già prenotare il loro posto nelle liste d’attesa online. Sarà lanciata in due esclusive combinazioni cromatiche: il Portofino Blue, un celeste con dettagli bianchi, e il Sardinia Sage, con una finitura verde salvia opaca e accenti neri.

Gli interni sono altrettanto raffinati: eleganti combinazioni di bianco e blu o grigio e marrone, realizzati in pelle vegana di alta qualità, originariamente progettata per yacht a motore e a vela, data la sua resistenza all’umidità. Questo rende la Microlino Spiaggina perfetta per guidare lungo la costa o per una giornata in spiaggia.

Il connubio tra il design nostalgico delle beach car e l’innovazione della mobilità elettrica fa della Microlino Spiaggina la compagna ideale per brevi gite o per l’uso quotidiano. Con un prezzo di partenza di 24.990 euro per la Prima Edizione limitata, che include una batteria da 10.5 kWh e interni di lusso, la Spiaggina rappresenta un perfetto equilibrio tra stile, sostenibilità e innovazione.

Un altro aspetto che distingue Microlino è il suo processo produttivo, interamente Made in Italy. La produzione avviene a La Loggia (Torino), in uno stabilimento di 5.000 mq alimentato da pannelli solari. Qui, tutte le fasi della produzione, dalla lavorazione delle lamiere alla verniciatura e all’assemblaggio finale, sono realizzate all’interno del sito, garantendo un’attenzione ai dettagli e alla sostenibilità ambientale.

Con il suo debutto al Salone di Parigi, la Microlino Spiaggina si conferma come una delle proposte più innovative e affascinanti nel panorama della mobilità elettrica, offrendo un’esperienza di guida unica e sostenibile.