Milan Games We: Samsung Italia è partner ufficiale

Samsung Italia è partner ufficiale di Milan Games Week, il più importante evento italiano dedicato al mondo dei videogiochi, degli eSport e del digital entertainment. Dal oggi, fino al 29 novembre 2020, infatti, sarà live su Twitch l’edizione full digital della fiera dedicata al gaming, e la serata d’inaugurazione sarà firmata Samsung grazie alla prima gaming session di MGW-X.

Un evento di apertura tutto in live streaming sul canale Twitch di MGW Games, dove Samsung rappresenterà il ponte digitale tra giocatori e appassionati di eSport coinvolgendoli con uno spettacolo unico e strabiliante.

Dalla realtà al digitale, tutti connessi in diretta e in totale sicurezza, per conoscersi, confrontarsi e soprattutto giocare. Protagonisti della prima serata saranno i Samsung Morning Stars che avranno l’onore di dare il via a questa innovativa Milan Games Week. Saranno, infatti, proprio i gamers Samsung ad aprire le danze del canale games con un Fortnite Community Event.

“La partnership con Milan Games Week testimonia ulteriormente l’impegno di Samsung in un settore in cui continuiamo a portare innovazione attraverso prodotti e iniziative pensate per i gamers più appassionati. Amiamo offrire esperienze straordinarie e coinvolgenti, non solo tramite la nostra tecnologia, ma anche insieme al nostro team, i Samsung Morning Stars, per condividere con tutti gli appassionati le emozioni che questo mondo riesce a regalarci”, commenta Francesco Cordani, Head of MarCom di Samsung Electronics Italia.

L’edizione 2020 di Milan Games Week sarà speciale e rivoluzionaria, definita con l’acronimo MGW-X, dove “X” non indica solo che quest’anno si è giunti alla decima edizione, ma che sarà anche una vera e propria Xtensive Xperience. Uno show digitale ricco di ospiti, giochi, player, talk d’approfondimento, anteprime dal mondo del gaming, concerti live, tornei e contest. Appuntamenti tutti visibili sulla piattaforma di live streaming Twitch e ripresi all’ interno del Campus Fandango Club e dei suoi studi di streaming.

Inoltre, in occasione dell’edizione di quest’anno, i partecipanti alla Milan Games Week potranno usufruire di una incredibile promo Samsung Galaxy Xbox + Controller. Acquistando infatti tra il 23/11/2020 e il 10/01/2021 un prodotto Galaxy in promozione e registrandolo entro il 29 gennaio 2021 su Samsung Members, si potranno ricevere in omaggio 3 mesi di XBOX GAME PASS e un Controller Bluetooth.