MINI Aceman: il crossover elettrico che ridefinisce spazio e stile

Con la presentazione della nuova MINI Aceman, il celebre marchio britannico inaugura una nuova era nel segmento delle piccole auto premium. Combinando dimensioni compatte, uno spazio interno sorprendente e una trazione completamente elettrica, la Aceman rappresenta una reinterpretazione moderna della filosofia di design di Sir Alec Issigonis, il geniale inventore della prima Mini.

La MINI Aceman si posiziona tra la MINI Cooper e la MINI Countryman, con dimensioni che garantiscono un equilibrio ideale per la mobilità urbana e la versatilità. Con una lunghezza di 4,07 metri, una larghezza di 1,75 metri e un’altezza di 1,50 metri, la Aceman si distingue per un’estetica solida e moderna.

Il frontale cattura immediatamente l’attenzione grazie alla griglia ottagonale, un elemento distintivo della nuova generazione MINI, incorniciata dalla Black Band che enfatizza la robustezza del design. Le superfici scolpite della carrozzeria, unite a linee nette e angoli marcati, definiscono un’estetica minimalista e contemporanea. La transizione fluida tra superfici vetrate e carrozzeria non solo migliora l’aerodinamica, ma conferisce un look pulito ed essenziale.

Nella versione JCW, la MINI Aceman esprime il massimo della sportività con dettagli esclusivi, come la griglia in nero lucido, il tetto Chili Red e le iconiche strisce rosse sul cofano. Questa configurazione rafforza il carattere dinamico del veicolo, perfetto per chi cerca prestazioni senza compromessi.

Entrare nella MINI Aceman significa immergersi in un ambiente che unisce estetica e funzionalità. L’abitacolo riflette il nuovo linguaggio di design “Charismatic Simplicity”, con un focus su luminosità e spaziosità. Gli interni sono progettati per garantire un’esperienza confortevole e versatile, con ampio spazio sia per i passeggeri anteriori che per quelli posteriori. La parte posteriore accoglie tre passeggeri in un ambiente arioso, con abbondante spazio per le gambe e le spalle.

Il bagagliaio, con una capacità base di 300 litri, può essere ampliato fino a 1.005 litri grazie agli schienali posteriori ribaltabili 60:40. Questa modularità rende la MINI Aceman perfetta per ogni esigenza, dal trasporto quotidiano alle gite fuori porta.

Al centro dell’abitacolo spicca il grande display OLED circolare da 240 mm, che funge da vero e proprio cuore tecnologico della vettura. Grazie al nuovo sistema operativo MINI Operating System 9, l’interfaccia è intuitiva e facile da usare, consentendo di gestire tutte le funzioni principali tramite touch o comandi vocali. L’assistente vocale si attiva pronunciando “Hey MINI”, ma è disponibile anche un pratico pulsante “push-to-talk” sul volante per accedere rapidamente alle funzioni principali.

Il tetto panoramico in vetro, disponibile come optional, amplifica la sensazione di spaziosità, inondando l’abitacolo di luce naturale. Dettagli come il volante multifunzione e la barra di comando ridisegnata completano un interno pensato per offrire comfort e tecnologia all’avanguardia.

La MINI Aceman segna una svolta per il marchio, proponendo un’esperienza di guida completamente elettrica. La gamma comprende due varianti, entrambe caratterizzate da prestazioni entusiasmanti e un’autonomia adatta a ogni esigenza. La versione base, MINI Aceman E, è equipaggiata con un motore da 135 kW (184 CV) che garantisce un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi e una velocità massima di 160 km/h. La batteria, con una capacità di 42,5 kWh, offre un’autonomia fino a 310 chilometri nel ciclo WLTP.

La versione MINI Aceman SE, invece, spinge ulteriormente le prestazioni con un motore da 160 kW (218 CV), una coppia di 330 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,1 secondi. La velocità massima sale a 170 km/h, mentre la batteria da 54,2 kWh consente di raggiungere un’autonomia fino a 406 chilometri WLTP. Entrambe le varianti supportano la ricarica rapida in corrente continua, consentendo di passare dal 10% all’80% in soli 30 minuti. Il sistema di precondizionamento della batteria assicura ricariche ottimali anche in condizioni climatiche rigide, rendendo la MINI Aceman perfettamente adatta a ogni situazione.

Ampissima la personalizzazione attraverso quattro allestimenti: Essential, Classic, Favoured e John Cooper Works. I prezzi partono da 32.100 euro per la versione E, mentre la SE è proposta a 35.500 euro e la Joh Cooper Works, che arriva a 44.500 euro.

Con la MINI Aceman, il marchio britannico non si limita a proporre un’auto elettrica, ma ridefinisce il concetto di mobilità premium. L’agilità e la dinamicità tipiche dei modelli MINI si combinano con una trazione elettrica all’avanguardia, offrendo un’esperienza di guida che unisce piacere e sostenibilità. La Aceman non è solo un’auto, ma un manifesto di design, tecnologia e innovazione. Con le sue dimensioni compatte, il design audace e la tecnologia avanzata, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un crossover elettrico che sia versatile, elegante e rispettoso dell’ambiente.