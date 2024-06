MINI è Partner Ufficiale del “BNL Italy Major Premier Padel”

MINI è partner della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), proseguendo e aggiungendo un ulteriore tassello al suo impegno a supporto del padel, e rinnovando il supporto al BNL Italy Major Premier Padel, uno dei quattro tornei più importanti del nuovo circuito Premier Padel, organizzato dalla Federazione Internazionale Padel (FIP) e Qatar Sports Investment (QSI) con il supporto della Professional Padel Association (PPA), l’associazione dei giocatori professionisti di questo sport.

La tappa italiana del torneo, cominciata sabato 15 giugno, nel magnifico scenario del Parco del Foro Italico a Roma, terminerà il 23 giugno. Il terzo capitolo di una partnership fondamentale nell’impegno di MINI in questo sport inclusivo: un nuovo campionato che vede la globalizzazione del Padel pienamente supportato dai principali giocatori del mondo. Dopo la storica edizione dello scorso anno, la prima nella prestigiosa formula combined con ben 134 match disputati in 9 giorni, il Foro Italico riabbraccerà infatti tutte le più grandi stelle del panorama internazionale.

In questo scenario spettacolare ed entusiasmante per le centinaia di migliaia di tesserati, praticanti e semplici appassionati, MINI scenderà in campo con i suoi modelli elettrici All-Electric MINI Cooper, All-Electric MINI Countryman e All-Electric MINI Aceman, posizionati in aree dedicate e pronte ad accogliere tutti i partecipanti con attività coinvolgenti e divertenti per ogni età.

“MINI conferma il suo impegno a supporto del Padel, grazie alla partnership con la Federazione Italiana Tennis per il terzo anno consecutivo – dichiara Federica Manzoni, Head of MINI Italia – e la volontà di accompagnare la crescita in Italia di una disciplina sportiva che riflette profondamente i valori del brand MINI”.