Mobilità green: ecco la prima “Roma Eco Race”

La capitale si prepara ad ospitare la prima edizione di Roma Eco Race, un evento sportivo automobilistico di regolarità riservato ai mezzi alimentati con propulsioni e carburanti alternativi.

Il 16 e 17 settembre, i veicoli ecologici gareggeranno lungo un percorso che includerà Roma e i Castelli Romani, con l’obiettivo di promuovere e diffondere le tecnologie e i vantaggi della mobilità ecocompatibile. La manifestazione, organizzata da Automobile Club Roma e Punto Gas, è valida per il Trofeo dedicato alle energie alternative Green Challenge Cup di Aci Sport, in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA.

In concomitanza con la gara, si terrà anche la 1° Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara, riservata ai giornalisti e ai media del settore automotive. La competizione è aperta a tutti gli operatori del mondo automotive, tecnici e piloti, ma anche a chi ama semplicemente l’auto e l’ambiente, purché a bordo di un mezzo adatto. Inoltre, la manifestazione si propone di promuovere lo sviluppo dei veicoli a basso impatto ambientale e dimostrarne l’usabilità nella vita quotidiana, con mezzi elettrici, ibridi, mono, bifuel e dual fuel gassosi (GPL e metano), biocarburanti e idrogeno divisi in quattro gruppi.

La manifestazione accanto alla sostenibilità ambientale pone la sicurezza: il principio sul quale si basano gli ecorally di regolarità, è proprio il rispetto del codice della strada, svolgendosi le competizioni su strade aperte al traffico.

I veicoli ammessi, che devono essere omologati per la circolazione stradale nell’UE, sono divisi in quattro gruppi: Gruppo S Classe A – auto Elettrica e Elettrica ibrida plug-in; Gruppo M Classe B – auto a Metano, a GPL, a Biocarburanti e Classe C – auto Ibride non plug-in; Gruppo R Classe D – auto a Idrogeno e Classe E – auto a Idrogeno Fuel Cell; Gruppo O Classe F – Moto Elettrica e Classe G – Moto a Metano e GPL.