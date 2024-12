Motor Show di Bruxelles 2024: Stellantis e i suoi brand protagonisti con 53 vetture esposte

Con ben 53 vetture esposte nel PADIGLIONE 5 di Brussels Expo, i visitatori del Motor Show di Bruxelles avranno l’opportunità di immergersi nel futuro della mobilità. Stellantis, gruppo automobilistico che riunisce alcuni dei marchi più iconici e innovativi del panorama automobilistico mondiale, presenterà una serie di modelli che rappresentano il cuore della nuova era automobilistica: l’elettrificazione, la sostenibilità e le prestazioni.

Abarth: Passione sportiva 100% elettrica

Abarth porta sul palcoscenico la nuovissima Abarth 600e Scorpionissima Limited Edition, un modello che segna un’ulteriore evoluzione per il marchio italiano. Con il suo motore elettrico da 280 CV/207 kW, questa Abarth è la più potente di sempre, capace di raggiungere una velocità massima di 200 km/h e accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi. La Abarth 600e non è solo potente, ma offre anche un’autonomia massima di 334 km nel ciclo combinato WLTP (variabile in base agli pneumatici) e un’esperienza di guida unica amplificata dal suono inconfondibile del sound generator.

Accanto alla 600e, Abarth esporrà anche la Abarth 500e, una city car elettrica dal motore da 155 CV che offre prestazioni dinamiche con una coppia istantanea di 235 Nm. L’Abarth 500e è l’ideale per chi cerca adrenalina e prestazioni in un formato compatto.

Alfa Romeo: Un’anteprima mondiale e il debutto di nuovi modelli

Alfa Romeo affronterà il Motor Show di Bruxelles con un carico di novità. Tra le principali, spicca l’anteprima mondiale della serie speciale INTENSA, disponibile per tutta la gamma, che celebra l’identità del marchio con dettagli esclusivi e soluzioni tecnologiche avanzate. Inoltre, farà il suo debutto internazionale la Junior Q4, una versione ibrida che incarna la sportività quotidiana con un design urbano.

Non mancheranno anche altre novità di Alfa Romeo, tra cui l’anteprima nazionale della Junior Veloce 280, un modello sportivo compatto che esprime l’anima del marchio, e la 33 Stradale, una vera e propria opera d’arte in movimento, che fonde bellezza e tecnologia in modo magistrale.

Citroën: Rinnovamento e innovazione al 100% elettrica

Citroën si presenta con una gamma completamente rinnovata e 100% elettrificata, a partire dalla nuova Citroën C3, che rappresenta il top della categoria in termini di comfort e versatilità. Il marchio francese svela anche in anteprima belga la Nuova C3 Aircross, un SUV compatto e multi-energia che offre tanto spazio e comfort a bordo.

A completare l’offerta Citroën, ci sono modelli come la Nuova C4 con un design fresco e moderno, e la C5 Aircross Concept, che esprime la visione futura del SUV compatto. Per chi cerca un’auto pensata per il tempo libero, Citroën presenterà anche The Holidays, un bozzolo mobile che abbina praticità e comfort.

Citroën celebra anche il suo impegno nella micromobilità con l’Ami Tower, una speciale versione del Citroën Ami, il veicolo compatto e 100% elettrico che ha conquistato il mercato.

DS Automobiles: L’arte del viaggio alla francese con la DS N°8

Il marchio DS Automobiles non si smentisce e presenta in anteprima mondiale la nuova DS N°8, una SUV Coupé 100% elettrica, che si ispira al concetto DS AERO SPORT LOUNGE. Con un’autonomia di 750 km (ciclo WLTP) e una potenza di 350 CV, la DS N°8 è l’esempio perfetto dell’eleganza e della raffinatezza che caratterizzano la guida alla francese.

Accanto alla DS N°8, DS Automobiles presenterà anche la gamma 100% elettrica, con i modelli DS 3 e DS 4 nelle nuove versioni PALLAS ed ÉTOILE, mentre la DS 7 sarà disponibile in una livrea esclusiva.

Fiat: La Dolce Vita in chiave elettrica

Fiat porta sullo stand due novità che segneranno una svolta nella mobilità cittadina e familiare. La Fiat Grande Panda, disponibile in versione ibrida o elettrica, è una vettura compatta, versatile e adatta sia alla città che alle esigenze familiari, con una lunghezza inferiore ai 4 metri e un sistema di ricarica integrato.

Non meno interessante è il Topolino, il veicolo urbano elettrico che, con una ricarica completa, offre un’autonomia di 75 km e zero emissioni. La Fiat 600 Ibrida rappresenta invece la sintesi perfetta della libertà e della Dolce Vita, con il motore turbo benzina a 3 cilindri assistito da un motore elettrico a 48V per una guida fluida e a basse emissioni.

Infine, la Fiat 500e Giorgio Armani Collector’s Edition celebra l’arte del Made in Italy in una versione elegante e raffinata della 500e.

Jeep: Tra prestazioni e avventura con l’Avenger e le edizioni speciali

Jeep si distingue al Motor Show di Bruxelles con ben tre varianti della sua Avenger: la Summit Full Electric, la e-Hybrid e l’Avenger 4xe The North Face Edition, una versione esclusiva che celebra il connubio tra avventura e prestazioni. La Jeep Avenger 4xe unisce l’efficienza ibrida e la trazione integrale per prestazioni elevate e sostenibilità.

In esposizione ci saranno anche la Renegade e la Compass, entrambe nelle versioni The North Star Edition, una serie speciale che segna il traguardo delle un milione di unità vendute in Europa. E non poteva mancare l’iconica Wrangler 4xe, in versione ibrida plug-in Rubicon, che si distingue per il nuovo design interno ed esterno e per la dotazione tecnologica all’avanguardia.

Lancia: Un ritorno trionfale con la Ypsilon e la Ypsilon Rally4 HF

Lancia fa il suo grande ritorno con la nuova Ypsilon, un modello ibrido e full electric che segna l’inizio della sua ambiziosa strategia di elettrificazione. Con il motore da 156 CV e un’autonomia di 403 km nel ciclo WLTP, la Ypsilon è un punto di riferimento per le berline premium del segmento B.

Insieme alla Ypsilon, Lancia presenta anche la Ypsilon Rally4 HF, un modello da competizione che celebra il ritorno del marchio nel mondo dei rally, grazie alla collaborazione con Stellantis Motorsport.

Leapmotor e Opel: Le innovazioni della mobilità elettrica

Leapmotor, il marchio cinese, fa il suo debutto al Motor Show con due modelli innovativi: la T03, una vettura compatta e elettrica con un’autonomia di 265 km, e il C10 SUV, un D-SUV elettrico premiato con 5 stelle NCAP per la sua sicurezza e performance.

Opel non è da meno, con diversi modelli innovativi tra cui la Mokka, il Grandland e la Frontera. La Mokka si distingue per il suo design moderno, mentre la Grandland è equipaggiata con luci Intelli-Lux HD, e la Frontera è pensata per le famiglie con un ampio spazio di carico e tecnologie avanzate.

Peugeot: La più grande gamma di veicoli elettrici in Europa

Peugeot presenterà la sua gamma 100% elettrica, tra cui la E-208, la E-2008, la E-308 SW e la nuova E-5008. Con un’autonomia che arriva fino a 700 km, la E-3008 è uno dei modelli più avanzati nella categoria dei SUV. Anche la E-408, con il suo design fastback, sarà una delle protagoniste dello stand.

Stellantis Pro One: La gamma commerciale per tutte le esigenze

Infine, Stellantis Pro One presenterà la sua vasta gamma di veicoli commerciali, tra cui il Fiat Professional Ducato, il Peugeot E-Partner e l’Opel Vivaro Electric, tutti dotati di soluzioni avanzate in termini di propulsione multi-energia e connettività.