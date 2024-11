Motorola lancia il progetto NonMiViolare: sensibilizzazione contro il revenge porn

Motorola, azienda leader nel settore mobile, ha annunciato il lancio di NonMiViolare, un importante progetto di education sull’uso responsabile dello smartphone contro il revenge porn. In collaborazione con Telefono Rosa, AC Monza, Pallacanestro Varese e UYBA Volley, l’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza di prevenire la divulgazione non autorizzata di immagini o video intimi, tra cui quelli manipolati attraverso tecnologie deepfake.

Lo scopo di NonMiViolare è quello di contrastare la diffusione del revenge porn, una grave forma di violenza che può avere conseguenze psicologiche devastanti. In vista della Giornata Mondiale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, Motorola e i suoi partner organizzeranno una serie di iniziative per sensibilizzare il pubblico su questo fenomeno. L’iniziativa è nata dalla consapevolezza di un gap di comunicazione tra i giovani su questi temi, evidenziata da Telefono Rosa e Motorola.

Tre squadre sportive di Serie A di calcio, pallavolo e pallacanestro, sponsorizzate da Motorola, si sono unite per supportare il progetto NonMiViolare. Monza, Vero Volley Milano, e Pallacanestro Varese, hanno indossato maglie speciali durante le partite del 10 novembre per sensibilizzare il pubblico e incoraggiare le vittime a denunciare. Al posto del logo Motorola, le divise mostreranno il simbolo della campagna di sensibilizzazione: il mirino di una fotocamera.

Ciò che rende unica questa iniziativa è il messaggio forte che il team vuole trasmettere: la lotta contro il revenge porn è una responsabilità di tutti. I giocatori sul campo rappresentano una voce potente per rompere il silenzio e incoraggiare le vittime a chiedere aiuto. Essere vittima di revenge porn non è solo un crimine, ma anche una violazione dei diritti fondamentali di ogni individuo.

Con il progetto NonMiViolare, Motorola e i suoi partner dimostrano un impegno concreto nella lotta contro il revenge porn e nella protezione delle vittime di violenza. La sensibilizzazione contro questo fenomeno è essenziale per creare una società più consapevole e rispettosa dei diritti umani di tutti. Rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli sulle iniziative future e sulla diffusione del messaggio contro il revenge porn.