“Nati per prendersi la scena”: una partnership tra Renault e Marco mengoni

Renault celebra l’incontro tra due icone: la R5 E-Tech Electric e Marco Mengoni, figura di spicco nel panorama musicale italiano e internazionale.

Con una carriera lunga 15 anni, 85 dischi di platino, 2,9 miliardi di stream tra audio e video, 8 album in studio e 10 tour live, Mengoni è il cantautore dei record, sempre ai vertici delle classifiche di vendita e streaming. Ha trionfato ben due volte al Festival di Sanremo, consolidando il suo ruolo di protagonista assoluto della scena musicale.

Questa collaborazione nasce da valori comuni. Renault, da oltre 120 anni, si distingue come un marchio innovativo ed empatico, impegnato a creare connessioni tra le persone più che tra i luoghi. La R5 E-Tech Electric, erede dell’iconica R5 del 1972, rappresenta un’interpretazione moderna e retro-futuristica del suo leggendario passato.

Anche Marco Mengoni incarna il cambiamento, grazie alla sua capacità di reinventarsi continuamente e sperimentare nuovi territori musicali. Questo legame di visioni si concretizza nella campagna social “Nati per prendersi la scena”, che mette in luce come la Renault 5 e Marco Mengoni siano in grado di trasformare ogni ambiente in un palcoscenico.

Ideata dall’agenzia creativa LePub, la campagna utilizza formati video e statici che saranno diffusi sui canali social ufficiali di Renault Italia e Marco Mengoni nel corso del 2025. La partnership proseguirà durante il tour estivo “Marco negli stadi 2025”, già in parte sold out, dove Renault sarà Official Partner degli spettacoli nei principali stadi italiani.