Nave Garibaldi abbraccia il grande Padel

Un evento di rilievo come il Genova Premier Padel P2 meritava una Cerimonia di Apertura in una location straordinaria. La sede scelta è stata la storica portaerei Nave Garibaldi, ormeggiata sulla banchina Ponte dei Mille (levante) nella Città di Genova, dove mercoledì pomeriggio è stato ufficialmente inaugurato l’inizio dei tabelloni principali della competizione. Alla cerimonia erano presenti il Capitano di Vascello Marco Guerriero, il Sindaco di Genova Marco Bucci, il Presidente dell’International Padel Federation Luigi Carraro, il CEO di Premier Padel David Sugden, l’Ammiraglio Aurelio De Carolis, Comandante in capo della Squadra Navale, e il Presidente della FITP Liguria Andrea Fossati.

Tutte le istituzioni si sono unite alla celebrazione di un momento storico: per il padel, per la Città di Genova e per la Marina Militare, che ha messo uno dei suoi mezzi più famosi al servizio dello sport, offrendo una vetrina d’eccezione a una disciplina meravigliosa grazie alla realizzazione – a cura di Sport e Salute – di uno splendido campo da padel sul ponte della nave.

Insieme alle istituzioni e alla stampa, hanno partecipato all’evento alcuni dei più grandi campioni del padel internazionale, protagonisti fino a domenica 7 luglio sui campi di Valletta Cambiaso: le due coppie numero uno del mondo composte nel maschile da Arturo Coello e Agustin Tapia, e nel femminile da Ariana Sanchez e Paula Josemaria; ma anche Gemma Triay e Claudia Fernandez, Federico Chingotto e Alex Arroyo.

Al termine degli interventi istituzionali, le stelle del padel si sono esibite in delle mini-sfide a coppie miste, intrattenendo i numerosi ospiti presenti. Un’opportunità unica anche per i campioni che, seppur abituati a frequentare i più importanti tornei del mondo, mai avevano avuto modo di giocare su un campo allestito in una location mozzafiato come quella offerta da Nave Garibaldi.