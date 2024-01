New Balance: ecco le FuelCell SC Elite V4

Per questa nuova stagione, New Balance presenta la quarta iterazione della sua audace silhouette running, la FuelCell SC Elite v4. Questa versione è stata lanciata in modo strategico prima delle maratone primaverili, offrendo una storia di colori compatta e memorabile pensata appositamente per il giorno della gara.

L’obiettivo principale di questa nuova versione è guidare gli atleti verso il traguardo in modo più rapido. Grazie all’impiego di una nuova schiuma FuelCell e una piastra in fibra di carbonio più rigida, la SC Elite v4 si posiziona come la più leggera, veloce e ad alta resa energetica mai realizzata da New Balance.

L’intersuola FuelCell realizzata al 100% in PEBA garantisce la massima propulsione, mentre la sottile piastra Energy Arc in fibra di carbonio lungo tutta la scarpa offre una sensazione di reattività. La suola con battistrada potenziato contribuisce a migliorare il supporto durante la fase di spinta.

La FuelCell SC Elite v4 sarà disponibile dal 1° febbraio nei monomarca New Balance e in alcuni rivenditori selezionati al prezzo di 280 euro.